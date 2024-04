Živčni zlomi in napadi panike

Čeprav nismo niti na polovici leta, je že ogromno zvezdnikov oznanilo, da se razhajajo ali ločujejo. Med zadnjimi, kot smo že pisali, Isla Fisher in Sasha Baron Cohen, vlogo za ločitev pa je vložila tudi Tori Spelling. Marca se je Natalie Portman, ki je v zakonu z Benjaminom Millepiedom vztrajala 12 let, po dolgem premisleku odločila, da bi ji bilo bolje sami, le nekaj mesecev pa je Odella Beckhama mlajšega ljubila Kim Kardashian, preden mu je februarja pokazala vrata.

Drew Barrymore je že osem let srečno samska. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Ob vseh razhodih so o svojih spregovorile Drew Barrymore, Adele in Eva Longoria, ki so se le stežka pobrale, zato upajo, da bo njihova izkušnja morda pomagala znanim kolegicam, pa tudi manj znanim ženskam po svetu, ki ne vedo, kako zaceliti zlomljeno srce. »Povsem naravno je, če se spopadamo s črnimi mislimi, prepričanji, da nismo vredne ljubezni in da bomo večno same, pomembno je, da te občutke predelamo in se prebijemo skozi temo. Na drugi strani vedno sije sonce,« pravi Drew Barrymore, ki je po ločitvi od Willa Kopelmana doživela popoln živčni zlom in se pogreznila tako globoko, da je nad njo obupal celo njen terapevt in je morala poiskati novega. »Najbolj v življenju sem se bala ločitve, to je bilo nekaj, pred čimer sem na vsak način hotela obvarovati svoje otroke. Ko se je to zgodilo, me je povsem zlomilo, počutila sem se nesposobno v vseh pogledih, najbolj pa je bolela misel, da sem pogrnila kot mama, da nisem mogla zaščititi otrok,« je bila odkrila Drew, ki se je po štirih letih zakona od Kopelmana ločila leta 2021.

Bila sem depresivna, bila sem žalostna, nisem imela energije, ne volje do življenja.

Eva Longoria je že v preteklosti priznala, da jo je ločitev od košarkarja Tonyja Parkerja povsem dotolkla. »Tako nezdravo nisem živela še nikoli prej. Povsem sem nehala jesti, živela sem od kave. Bila sem depresivna, bila sem žalostna, nisem imela energije, ne volje do življenja,« je dejala igralka, ki je na koncu morala poiskati zdravniško pomoč, saj je bila močno podhranjena in slabokrvna. »To je bilo težko obdobje, še zdaj me stisne, ko pogledam nazaj, a morala sem razhod predelati po svoje,« je še dodala 49-letnica, ki je trenutno že osem let srečno poročena z mehiškim producentom Josejem Bastonom.

Eva Longoria in Tony Parker sta bila poročena štiri leta. FOTO: Joe Mitchell/Reuters

Adele je medtem po ločitvi od Simona Koneckija doživljala napade tako hude panike, da se je počutila povsem paralizirano. »Bilo je grozljivo, saj nisem imela nobenega nadzora nad svojim telesom. Ko me je obšla panika, sem se počutila, kot da bi zapustila svoje telo. Vsega sem se sicer zavedala, a nisem se mogla premakniti in bilo je, kot da se opazujem od nekod daleč,« se spominja glasbenica, ki je kmalu po ločitvi našla srečo v objemu ameriškega športnega agenta Richa Paula, s katerim naj bi se lani celo zaročila.