Zaročenec Lady Gaga iskreno o njunem odnosu: »Najtežje mi je bilo sprejeti ...«

Ameriška pevka, tekstopiska in igralka Lady Gaga je na družbenih omrežjih za 7. marec napovedala izid novega albuma Mayhem. Na njenem sedmem studijskem albumu bo 14 pesmi, tudi že izdani Disease in Die With a Smile, še eno pa namerava Lady Gaga predstaviti v nedeljo na podelitvi nagrad grammy.

Sestavljanje razbitega ogledala

Kot je ob najavi albuma sporočila pevka, je bila na začetku ustvarjalnega procesa soočena s strahom pred vrnitvijo k pop glasbi, ki je bila všeč njenim prvim oboževalcem. Ustvarjalni proces je opisala kot »sestavljanje razbitega ogledala« in dodala: »Tudi če koščkov ne moreš popolnoma sestaviti, lahko ustvariš nekaj lepega in celovitega na nov način.«

»Najtežje mi je bilo sprejeti, da ne bom imel zasebnosti.«

Konec septembra lani je izdala album Harlequin, ki ga je opisala kot spremljevalnega k filmu Joker: Norost v dvoje. Sama je v filmu režiserja Todda Phillipsa zaigrala v vlogi Harley Quinn ob Joaquinu Phoenixu.

Čeprav se njeni oboževalci veselijo predvsem njenega novega albuma, je zvezdnica razkrila tudi, da v bližnji prihodnosti načrtuje družino z zaročencem Michaelom Polanskym. V intervjuju za revijo Elle je 38 let stara pevka s pravim imenom Stefani Joanne Angelina Germanotta, ki se preizkuša tudi v igralskih vodah, spregovorila o tem, kaj ji predstavlja družina in kako pomembno se ji zdi, da svojim otrokom, ki si jih v prihodnosti želi, dovoli, da postanejo samosvoji ljudje.

Odkrito sta spregovorila o tem, da načrtujeta družino. Foto: Louisa Gouliamaki/Reuters

»Družina je kot drevesne korenine. Dolgo rastejo, včasih so popačene, včasih polne vode, drugič pa žejne. Zaradi družine smo, kar smo, oblikuje pa tudi našo potrebo po spremembah. O tem se z Michaelom veliko pogovarjava,« je povedala. Otrokom želita dovoliti, da se razvijejo in postanejo samostojne osebe, da sami ugotovijo, kdo so.

Iščeta normalnost

»Najtežje mi je bilo sprejeti, da ne bom imel zasebnosti, ki jo imajo drugi, a Stefani je udobno in zelo je potrpežljiva z menoj, kar je čudovito. Najina zveza je najverjetneje zelo podobna vsem drugim, ugotoviti morava le, kako določene stvari početi na očeh javnosti. Prav zato nama je zelo pomembno, da imava dobre odnose s prijatelji in družino. Iščeva normalnost, kjer jo le lahko,« je o razmerju z zvezdnico razkril njen zaročenec Polansky.