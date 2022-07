Zapeljivka z modnih brvi Emily Ratajkowski pred ločitvijo

Februarja 2018 je Emily Ratajkowski šokirala svet s poročnim prstanom. »Presenečenje! Poročena sem!« je tedaj radostno kriknila zapeljivka z modnih brvi, ki je le slaba dva tedna pred poroko pokazala, da ji je srce začelo hitreje utripati ob postavnem igralcu Sebastianu Bear-McClardu.

10 dni po začetku romance sta skočila do matičarja.

Lani sta dobila otroka.

A tej sveži romanci takrat nihče ni pripisoval posebnega pomena, predvsem ker je Emily še v tistem letu razdrla zaroko z glasbenikom Jeffom Magidom, s katerim sta se imela rada štiri leta in s katerim sta živela pod isto streho. »Ljudje so naju s Sebastianom nemudoma odpisali. Po poroki sem poslušala le, da dajo najini ljubezni tri tedne.« A sta zdržala tri tedne in tri mesece. Tudi po treh letih sta bila skupaj in dobila sinka Sylvestra Apolla. Zdaj pa se je njun rok trajanja očitno iztekel. »Nedavno sta se razšla. Tako se je odločila Em. Z njo je vse v redu, močna ženska je in povsem osredotočena na svojega sinka,« je povedal vir in dodal, da ne gre le za začasen predah, ampak da je manekenkin naslednji korak vložitev ločitvenega zahtevka.

Ni pri pameti

Pozorni opazovalec, sploh takšen, ki ni trdno prepričan v trdoživost ljubezni, bi verjetno že pred tedni posumil, da med štirimi stenami lepe družinice ni vse rajsko. Zdaj očitno že odtujena nekdanja zaljubljenca sta namreč že pretekli mesec prodala losangeleško vilo, ki sta jo takoj po poroki kupila za dobra dva milijona. Po tej nenadni prodaji je z lepotičine roke izginil poročni prstan. Očitni znaki, da med zakoncema verjetno škriplje.

Le kateri moški pri zdravi pameti bi varal lepotico s takim seksapilom, se sprašujejo njeni oboževalci.

Kje se je med Emily in Sebastianom zalomilo, ni znano, a menda naj bi njuni ljubezni zadala smrtni udarec igralčeva nezvestoba. »Ja, varal jo je. Serijski prešuštnik je, pravi pes!« se je pred nekaj dnevi jezik razvezal anonimnemu viru. Olje na ogenj pa je prilila komedijantka Claudia Oshry, ki je v svojem podcastu The Morning Toast zatrdila, da je Sebastianova nezvestoba javna skrivnost ter da le še čaka na oznanilo ločitve. »Ko bosta to tudi uradno potrdila, to ne bi smelo nikogar presenetiti.« A je presenetilo manekenkine oboževalce, prepričane, da noben moški pri zdravi pameti ne bi skočil v drugo posteljo, če ga doma čaka taka krasotica.