Za vse obstaja razlog: zato kraljica Elizabeta II. vedno nosi bisere

Oboževalci britanske monarhinje Elizabete II., ki na Otoku vlada že zavidljivih 70 let, so opazili, da kraljica nikoli ne pozabi na biserno ogrlico. In izkazalo se je, da obstaja dober razlog za kraljičin najljubši modni dodatek – nošenje biserov je družinska tradicija, ki sega več sto let v preteklost.

Več tisoč let dolga tradicija

»Biseri so tradicionalni nakit britanskih kraljic že več kot tisoč let, saj ni bilo kraljice, ki jih ne bi nosila. V preteklosti so veljali za redke, lepe, sijoče, in bolj kot jih nosiš, bolj sijoči postajajo,« je pojasnila Leslie Field, ki je napisala knjigo The Queen's Jewels (Kraljičini dragulji).

Tradicija nošenja biserov v kraljevi družini sega v čas kraljice Viktorije, prababice kraljice Elizabete II. »Vsem svojim hčerkam in vnukinjam je vsako leto ob rojstnem dnevu podarila po en biser, da bi do 18. leta imele dovolj biserov za ogrlico,« pravi Fieldova. Elizabetin oče, kralj Jurij VI., je nadaljeval tradicijo in ji za vsak rojstni dan podaril tanko platinasto verižico z dvema biseroma.

Za posebne obrede

Leta 1935 je med praznovanjem srebrnega jubileja dedek kraljice Elizabete II., kralj Jurij V., njej in njeni sestri, princesi Margareti, podaril biserni ogrlici, ki sta jih nosili na kronanju svojega očeta, kralja Jurija VI., leta 1937. Ogrlici sta se bleščali okoli njunih vratov, ko sta dekleti mahali množici z balkona Buckinghamske palače.

Na svoj poročni dan leta 1947 je Elizabeta nosila še eno ogrlico z biseri, ki naj bi bili pravzaprav dve ločeni ogrlici iz njene obsežne zbirke. Podoben nakit je nosila tudi ob oznanitvi zaroke s princem Filipom, bisere pa si je nadela tudi ob drugih odmevnih priložnostih, vključno s Filipovim pogrebom leta 2021, piše Istorijski zabavnik.