Štiri skrite podrobnosti s potreta Williama in Kate: dobro si oglejte broško, čevlje in ozadje (FOTO)

Prvi uradni skupni portret princa Williama in Kate, vojvodinje Cambriške, je sprožil plaz odzivov, zdaj pa so razkrite podrobnosti, ki so bile 'vstavljene' v portret in ki jih mnogi niso opazili. Na portretu se skriva nekaj stvari, še posebej zanimivi so nakit in čevlji, pišejo na portalu mondo.rs.

Obleka in nakit

Na sliki je vojvodinja oblečena v bleščečo smaragdno obleko znamke The Vampire's Wife, vredno okoli 2000 evrov. Kate obožuje to znamko in to obleko je nosila med turnejo po Irski marca 2020. Potem si pobližje oglejte še njeno broško – to je kos nakita, ki je dobil ime po nazivu, ki ga nosi. Broška »vojvodinja Cambriška« je bila izdelana za princeso Avgusto Hessensko, ki je ta naziv nosila do leta 1889. Izdelala jo je londonska draguljarna Garrard. To broško je pogosto nosila tudi sama kraljica Elizabeta II., zdi pa se, da je zdaj prepuščena Kate.

Novi portret princa Williama in Kate, vojvodinje Cambriške, je na ogled v muzeju The Fitzwilliam Museum v Cambridgeu. FOTO: Jamie Coreth, Fine Art Commission Via Reuters

Govorica telesa

Oglejte si tudi, kako stojita princ William in Kate. Oblečena sta slovesno, a ju je slikar Jamie Coreth želel prikazati čim bolj neformalno. Zato je princ med objemanjem svoje žene v sproščenem položaju, nobeden od njiju pa ne gleda naravnost, oba gledata rahlo vstran. »Želel sem, da je jasno, da sta oba sproščena in dostopna, da pokažeta ravnotežje med odgovornostjo in zasebnim življenjem,« je dejal Coreth.

Čevlji s pridihom Carrie Bradshaw

Še posebej ženske so hitro opazile, kakšne čevlje nosi vojvodinja. To so čevlji, ki jih Carrie Bradshaw nosi v seriji Seks v mestu. Čevlji Manola Blahnika, natančneje model Hangisi Green Satin 105, so bili izbor vojvodinje za uradni portret. Carrie je te čevlje proslavila leta 2008, modro različico nosi ob zaroki z Živino, nosila pa jih je tudi letos v nadaljevanju In kot bi mignil ...

Barve posebnega mesta

Barve ozadja portreta, pravi umetnik v sporočilu za javnost, so poklon Cambridgeu. Uporabljeni so bili toni in barve, ki spominjajo na številne zgodovinsko pomembne zgradbe ali znamenitosti tega mesta.