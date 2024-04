Za Simpsona usoden rak prostate

»DESETEGA aprila je naš oče Orenthal James Simpson izgubil bitko z rakom. Obkrožen je bil s svojimi otroki in vnuki. Člani njegove družine vas prosimo, da v tem za nas težkem času spoštujete našo zasebnost. Družina Simpson,« je bilo kratko sporočilo, s katerim so svet obvestili o smrti velikana ameriškega nogometa O. J. Simpsona, ki pa se ga večina veliko bolj kot po športnih dosežkih spomni v povezavi z umorom nekdanje žene Nicole Brown Simpson in njenega prijatelja Rona Goldmana. Ves svet je pred 30 leti spremljal najprej dramatično aretacijo, pred katero je Simpsona v belem broncu po avtocesti uro in pol lovil konvoj policijskih avtomobilov, in nato še sojenje, ko ga je porota spoznala za nedolžnega. Pozneje so v civilni tožbi razglasili kot odgovornega za obe smrti in družinama pokojnih je moral plačati 35 milijonov evrov odškodnine.

Nicole Brown Simpson mu je rodila dva otroka. FOTO: Fred Prouser/Reuters

Ponovno je navzkriž z zakonom prišel leta 2007, ko je s skupino moških oropal hotel v Las Vegasu. Obsodili so ga na 33 let zapora z možnostjo pogojnega izpusta po devetih letih. Na prostost so ga izpustili julija 2017 in odtlej se je v javnosti redko pojavljal. Ko so ga opazili januarja letos, je bilo njegovo zdravje že močno načeto, pri hoji si je pomagal s palico. Nato je februarja v medijih zakrožila novica, da je njegov rak prostate močno napredoval in da so ga sprejeli v hospic v paliativno oskrbo. Toda Simpson se je le nekaj dni pozneje oglasil z vrta svoje hiše v Las Vegasu ter zagotovil, da je z njim vse v najlepšem redu. Dva meseca pozneje je umrl.

Februarja je na družbenem omrežju zagotovil, da je z njegovim zdravjem vse v redu, natanko dva meseca pozneje je umrl.

Rak prostate je pri moških drugi najpogostejši, takoj za kožnim, prizadene pa v glavnem starejše od 65 let. Zdravniki opozarjajo, da ga je težko opaziti, saj v zgodnjih stadijih oboleli ne kažejo nobenih simptomov, zgolj povečano prostato, ki pa je pri starejši populaciji precej pogosta. Če bolezen odkrijejo prepozno, se ta hitro razširi na kosti, limfne žleze, pljuča, jetra in možgane, kar se je najverjetneje zgodilo tudi O. J. Simpsonu.

76 LET je dočakal Orenthal James.

Orenthal James se je rodil 9. julija 1947 v San Franciscu. Njegov oče je bil eden najbolj znanih transvestitov na tem območju in v 60. letih prejšnjega stoletja je javno priznal, da je gej. Leta 1986 je umrl za aidsom. Ime Orenthal mu je izbrala babica, saj je bilo tako ime njenemu najljubšemu francoskemu igralcu. Kljub temu so Simpsona od rojstva klicali zgolj O. J. in šele v tretjem razredu osnovne šole je od svoje učiteljice izvedel, da je to okrajšava za Orenthal James. Kot najstnik je bil član ulične tolpe in prav ameriški nogomet mu je pomagal, da se je otresel kriminalnega življenja. Igral je v srednji šoli in nato še na univerzi, preden je začel kariero profesionalnega igralca.