Vlomilci v Dončićevo vilo vstopili skozi kopalnico

Našemu košarkarju Luki Dončiću zadnji dnevi leta niso naklonjeni. Na božični dan se je poškodoval na tekmi lige NBA proti klubu Minnesota Timberwolves, ocenjujejo, da bo moral mirovati najmanj mesec dni.

30 TISOČAKOV je vreden ukradeni nakit.

Nato pa je v petek, 27. decembra, zvezdnika moštva Dallas Mavericks doletela še novica, da so vlomili v njegovo hišo v Dallasu. Postal je ena od žrtev serijskih ropov, na katere je NBA igralce opozorila že novembra; skupina zlikovcev si je očitno izbrala za tarčo profesionalne športnike.

Ena od kopalnic FOTO: Youtube/Property Passion

Novembra so tako vlomili v dom košarkarjev Bobbyja Portisa (Milwaukee Bucks) in Mika Conleyja ml. (Minnesota), še prej pa so, kot je obvestil Zvezni preiskovalni urad (FBI), oropali zvezdnike lige NFL v ameriškem nogometu Patricka Mahomesa, Travisa Kelcea in Joeja Burrowa. FBI domneva, da so roparji povezani s »transnacionalnimi južnoameriškimi kriminalnimi združbami«.

Uporabljajo napredne tehnologije

Gre za »dobro organizirane tolpe, ki uporabljajo napredne tehnike in tehnologije, vključno z droni in motilnimi napravami«. Povedali so tudi, da so »predvsem osredotočene na denar in predmete, ki jih je mogoče preprodati na črnem trgu, kot so nakit, ure in luksuzne torbice«.

Luka je vložil prijavo policiji, preiskava poteka.

Kot je povedala Lara Beth Seager, ki skrbi za Lukove poslovne zadeve, ob vlomu ni bilo nikogar doma. Dodala je, da so Luka in njegova družina na varnem. »Luka je vložil prijavo policiji in preiskava poteka,« je še sporočila prek družabnega omrežja X. S 25-letnim Slovencem se je že pogovoril tudi trener Dallasa Jason Kidd. »Slišal sem se z Luko po incidentu. Z njim je vse v redu. Na srečo ni bil nihče poškodovan,« je dejal Kidd.

Luka praznike preživlja s svojima najdražjima, hčerko Gabrielo in dekletom Anamario Goltes. FOTO: osebni arhiv

Spletni portal The Dallas Morning News je pridobil policijsko poročilo, ki razkriva, da je bilo ukradenih za 30 tisoč dolarjev nakita (28.700 evrov), v dom Dončićevih pa je bilo vlomljeno skozi okno glavne kopalnice. Lopovi so razbili okno, in sicer med 17. in 21. uro. Dončičevo hišo sicer varuje zasebno varnostno podjetje.

Kupil jo je leta 2020

Hiša, ki jo je po poročanju nepremičninske agencije Property Passion na youtubu Dončič kupil leta 2020 za 3,3 milijona dolarjev (okoli 3,2 milijona evrov), je bila zgrajena leta 1984, kasneje pa popolnoma prenovljena. Na spletu je mogoče najti nekaj posnetkov bivališča z bazenom in hrastovimi vhodnimi vrati, ki vodijo v svetel, oken poln glavni družabni prostor.

Lara Beth Seager, ki skrbi za košarkarjeve poslovne zadeve, je sporočila, da je z Luko in njegovo družino vse v redu. FOTO: Facebook

Vsi prostori imajo velika okna, tudi ena od kopalnic, med drugim opremljena s televizorjem, ki ga je mogoče gledati med namakanjem v kadi.