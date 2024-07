Velik prijatelj o pevcu, ki ga je ubila elektrika: »Njegov talent je bil neverjeten«

Policija v tem brazilskem mestu intenzivno preiskuje smrt 35-letnega pevca Ayresa Sasakija, ki je pred dnevi umrl v nenavadni nesreči. Zgodilo se je v hotelu Solar, ko je na oder, kjer je stal pevec, ki naj bi ravno takrat igral kitaro, stopil eden od njegovih oboževalcev in ga objel. Nato pa se je dotaknil kabla, a ker je imel oboževalec premočena oblačila, je pevca tako stresla elektrika, da je umrl na odru, pa čeprav ga je oživljala Mariana, s katero sta se poročila pred 11 meseci.

Dogodek je pretresel tamkajšnjo glasbeno sceno. Sasaki, ki je prihajal iz mesta Belém, glavnega mesta zvezne države Pará na severu Brazilije, je bil tudi arhitekt. V svet zabavne industrije je vstopil leta 2017 in s svojo skupino igral po vsej Paráji.

Brazilski pevec Adriano Freitas je v spomin na pokojnega pevca povedal, da sta bila velika prijatelja. Ne samo v svetu glasbe, ampak tudi zasebno. »Super karizmatičen fant, njegov talent je bil neverjeten. Bil je velik prijatelj in zelo družinski človek. Pozoren do svojih prijateljev in tistih, ki so cenili njegovo delo.« Freitas ni pozabil omeniti niti tega, da je Sasaki zelo rad počastil svoje poslušalce tudi po koncu koncerta. Na enem od teh se je po bučnem aplavzu vrnil na oder in vseskozi igral še dvanajst ur. »Tako zelo je užival v svoji glasbi in v tem, da so ljudje peli z njim, da sem prepričan, da se je v teh 12 urah bolj zabaval kot pa delal,« je sklenil.

Komik Natto Almeida pa je povedal, da si bodo glasbenika zapomnili tako po njegovih spretnostih na odru kot prijaznosti: »Sasakija je zaznamovalo dobro srce.«