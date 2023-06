V zadnjih 16 letih se je odrekel prenajedanju in alkoholu, nekoč imel srhljivih 181 kilogramov (FOTO)

Po rdeči preprogi televizijskega festivala v Monte Carlu, ki se je odvijal minuli podaljšani vikend, se je ameriški igralec John Goodman sprehodil lahkotnega koraka in izžarevajoč samozavest. Ne (le) ker ga je doletela čast, da predseduje žiriji, ki je presojala o najboljših televizijskih dosežkih minulega leta, pač pa ker mu je uspelo doseči cilj, ki si ga je zastavil pred 16 leti. Shujšati do zdrave telesne teže in, nikakor nezanemarljivo, jo tudi obdržati!

Šestkrat na teden telovadi. Vsak dan naredi vsaj 10.000, še raje pa 12.000 korakov.

Zvezdnik humoristične serije Roseanne nikoli ni bil med vitkejšimi. A ko mu je tehtnica leta 2007 pokazala že srhljivih 181 kilogramov, je igralca to boleče predramilo, da je res skrajni čas, da nekaj ukrene. In to takoj, dokler je še dovolj vitalen, da lahko začne telovaditi. Prvi korak njegove dolgoletne telesne preobrazbe, ki je v resnici pomenila korenito spremenjen življenjski slog, je bil, da je opustil pitje alkohola. V naslednjem se je prepustil osebnemu trenerju, da ga je seznanil z zdravo mediteransko dieto, ki temelji na ribah, zelenjavi in sadju, oreščkih in oljčnem olju. »Hujšanja sem se tokrat lotil počasi. Nisem želel le shujšati, pač pa spremeniti življenjski slog, kar je proces, ki ga nikoli ne moreš in ne smeš prekiniti in zaiti nazaj na stare, nezdrave tirnice,« je dejal Goodman, ki se je učil iz napak.

Med zaprtjem je telovadbo opustil, a pse je še vedno sprehajal. FOTO: osebni arhiv

»Včasih sem si vzel nekaj mesecev in brzinsko shujšal kakšnih 30 kilogramov. Za nagrado sem si nato privoščil šestorček piva in bil spet hitro nazaj v primežu starih, slabih razvad. Zdaj nisem želel hiteti, vedel pa sem tudi, da moram v življenjsko rutino vključiti gibanje.« Prav slednje, skupaj z zmernimi porcijami, »nekdaj sem vase basal vse, kar mi je prišlo pod roke«, pa je privedlo do rezultatov. Tehtnica mu danes namreč kaže več kot 90 kilogramov manj kot na njegovi najdebelejši točki življenja.

71 let je John dopolnil ta teden.

Šestkrat na teden telovadi. Vsak dan naredi vsaj 10.000, še raje pa 12.000 korakov. A čeprav se tega precej dobro drži, kar je tudi vidno, igralec priznava, da se je med pandemskim zaprtjem precej polenil in bolj ali manj opustil telovadbo. »Pse sem še vedno sprehajal, a boks sem povsem opustil. Bil sem preveč len,« pravi in dodaja, da kljub rednemu boksanju pred pandemijo, preden so telovadnice zaprle vrata, v tem športu nikoli ni bil resnično dober, a je v njem užival. »Pandemija mi je zavozlala štrene in prekinila mojo rutino. Vse sem opustil, nehal sem telovaditi, preprosto nisem imel energije. A sem odločen, da poleti spet pridem v formo.«

Igralec ni le shujšal, ampak je zdravo telesno težo tudi obdržal. FOTO: Media Punch/instarimages.com