V strašni nesreči umrli kaskader iz Marvelovih filmov in njegovi trije otroci

Filmsko industrijo pretresa novica o tragični nesreči, v kateri so umrli 41-letni kaskader Taraja Ramsess in njegovi trije otroci. Taraja je bil v vozilu skupaj s 13-letno hčerko Sundari, 10-letnim Kisasijem, triletno Shazi in novorojenčkom po imenu Fugibo.

Taraja, Sundari in novorojenček so umrli na kraju nesreči, Kisasi in Shazi pa so prepeljali v bolnišnico. Njuno stanje je bilo kritično in dan po nesreči je Kisasi umrl, stanje Shazi pa je trenutno stabilno, poroča Dailymail. Ramsess je v noči na noč čarovnic vozil družinski avto, ko je zavijal s ceste in pri izvozu trčil v parkirano prikolico tovornega vozila.

Znan je bil kot kaskader, snemal je v Marvelovih filmih. Med drugimi je nastopil v filmih Black Panther, Avengers: Infinity War in Avengers: Endgame.

Njegova mati je zapisala, da so vsi vedeli, kako poseben je Taraja. »Od vsega je imel najraje otroke. Imel je rad borilne veščine, motocikle in vse, kar je bilo vezano na snemanje filmov. Bil je zabaven in imel je smisel za humor. Oh, bog, ne morem verjeti, da jih ni več,« je zapisala Akili Ramsess.