Ustavili preiskavo zoper kralja, sin se je od očeta distanciral

Španski in švicarski preiskovalci so ustavili preiskavo zoper nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa, ki so ga sumili več kaznivih dejanj, med njimi utaje davkov v domovini ter pranja denarja. »Kar je bilo v preiskavi do zdaj ugotovljenega, ni zadosten razlog za uvedbo kazenskih sankcij, zadeva ne bo prišla na sodišče in vse aktivnosti zoper njegovo visočanstvo Juana Carlosa so prekinjene,« je medijem povedal španski državni tožilec.

Kralj Felipe se je od očeta distanciral, saj da njegovo početje meče slabo luč na družino in monarhijo. FOTO: Juan Carlos Hidalgo/Reuters

Prav zaradi očitkov o finančnih mahinacijah se je Juan Carlos leta 2014 odločil, da prestol preda sinu Felipeju, ko so se švicarski preiskovalci predlani še bolj temeljito lotili preiskave, pa je 84-letni nekdanji kralj pobegnil v Abu Dhabi. Ves čas v izgnanstvu je kralj trdil, da preiskave zoper njega ne bi smelo biti, saj ima kot nekdanji vladar imuniteto, s čimer se niso strinjali španski preiskovalci, prepričani, da je imuniteto izgubil, ko je s položaja odstopil. Juan Carlos je večkrat izrazil tudi željo, da bi se vrnil v domovino, saj da je na Bližnjem vzhodu močno osamljen, in kot kaže, se mu želja zdaj končno uresničila.

V njegovem novem domu sta Juana Carlosa od družinskih članov obiskali le hčerki, kralj Felipe se je želel od očeta zaradi obtožb, ki so metale slabo luč ne le na družino, temveč na celotno monarhijo, ograditi in o njem javno zadnja leta sploh ni govoril.

Tudi njegova žena kraljica Sofia, ki jo je pustil doma, ni izrazila nikakršne želje, da bi ga rada obiskala, ne nazadnje je v Abu Dhabi pobegnil z eno od svojih ljubic, druga pa je zoper njega medtem vložila tožbo, češ da jo je pred leti zalezoval in ji grozil. Ali se bo 84-letni Juan Carlos, ki mu zdravje zadnje mesece ne služi najbolje, zdaj končno vrnil domov, še ni znano.