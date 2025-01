Tri poroke, prešuštvovanje in spolno nadlegovanje: Trumpova burna ljubezenska zgodovina

Donald Trump je bil od 70. let prejšnjega stoletja ves čas v razmerju, z le nekaj kratkimi premori. Kot mlad poslovnež se je leta 1977 poročil z Ivano Trump, s katero ima tri otroke: Donalda mlajšega, Ivanko (polno ime Ivana Marie) in Erica. Ivana je imela pomembno vlogo v Trump Organization, kjer je delovala kot podpredsednica za notranje oblikovanje.

Trump si je skozi leta pridobil sloves »playboya«, s tem pa so ga spremljale govorice o aferah. Po poročanju nekaterih virov je celo poskušal revijo Playboy prepričati, naj objavi posebno izdajo »Dekleta Trumpa«, v kateri bi nastopile njegove zaposlene. Kot je zapisal novinar Wayne Barrett v knjigi Trump, The Greatest Show on Earth iz leta 1991, je Trump svojim uslužbenkam ponujal različne vsote denarja, da bi pozirale bolj ali manj slečene.

Donald Trump in Melania. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Obtožbe spolnega nadlegovanja

Trump se je skozi leta soočil s številnimi obtožbami spolnega nadlegovanja in napadov. Najmanj 26 žensk ga je obtožilo neprimernega vedenja, pri čemer obtožbe segajo od 70. let prejšnjega stoletja do leta 2016.

Hčerka Ivanka in nekdanja žena Ivana. FOTO: Vanina Lucchesi/afp

Jessica Leeds je leta 2016 za The New York Times povedala, da jo je Trump v zgodnjih 80. letih, ko sta sedela drug ob drugem na letu, otipaval in poskušal vtakniti roko pod njeno krilo. »Bil je kot hobotnica,« je dejala.

Leta 2019 je kolumnistka E. Jean Carroll Trumpa obtožila spolnega napada v garderobi veleblagovnice Bergdorf Goodman sredi 90. let. Carrollova ga je tožila zaradi obrekovanja in napada, sojenje pa se je začelo aprila 2024.

Trump je vse obtožbe zanikal.

Ločitev od Ivane in afera z Marlo Maples

Trumpov zakon z Ivano se je končal, ko je imel afero z manekenko Marlo Maples. Njuna zveza je v začetku 90. let polnila tabloide, ločitev od Ivane pa je bila dokončna leta 1991. Ivana je v enem izmed intervjujev dejala, da so ločitveni postopki močno prizadeli otroke.

Trump se je z Maplesovo poročil leta 1993, le nekaj mesecev po rojstvu njune hčerke Tiffany. Vendar je zakon trajal le nekaj let – leta 1997 sta napovedala ločitev.

Poroka z Melanio in škandali

Leta 1998 je Trump spoznal manekenko Melanio Knauss, s katero se je januarja 2005 poročil. Istega leta, septembra 2005, je bil Trump posnet, ko je radijskemu voditelju Billyju Bushu dejal, da lahko kot zvezdnik »ženske prime za piz**«, ker mu to dovolijo. Posnetek je bil objavljen tik pred predsedniškimi volitvami leta 2016, Trump pa je to označil za »moški pogovor v slačilnici«.

Donald Trump in Melania, ko se je pisala še Knavs. FOTO: Reuters Photographer/Reuters

Marca 2006 mu je v zakonu z Melanio rodil sin Barron. Samo štiri mesece pozneje je porno igralka Stormy Daniels dejala, da je imela spolni odnos s Trumpom. Leta 2018 je The Wall Street Journal razkril, da je Trumpov osebni odvetnik Michael Cohen Danielsovi pred volitvami leta 2016 plačal 130.000 dolarjev v zameno za molk.

Trump je zanikal kakršno koli afero, Cohen pa je avgusta 2018 priznal krivdo za več kaznivih dejanj, vključno z nezakonitim prispevkom k Trumpovi predsedniški kampanji, ki je bil povezan s plačilom Danielsovi.

Leta 2018 je The New Yorker razkril tudi domnevno afero Trumpa s Playboyjevo manekenko Karen McDougal, ki naj bi trajala več mesecev leta 2006. McDougalova je povedala, da sta imela resno razmerje, vendar je Trump vse obtožbe zanikal.

Sojenje in obsodba

Newyorška velika porota je marca 2023 glasovala za obtožnico proti Trumpu, s čimer se je zaključila večletna preiskava manhattanskega tožilstva o Trumpovih osebnih in poslovnih financah. Obtožnica je bila povezana s plačilom 130.000 dolarjev Stormy Daniels.

Stormy Daniels. FOTO: Robyn Beck/Afp

Trump se je 4. aprila 2023 predal oblastem na Manhattnu in se v sodni dvorani v navzočnosti tožilcev izrekel za nedolžnega.

Sojenje na Manhattnu se je začelo 15. aprila 2024. Stormy Daniels je 7. maja pričala in povedala, da je po spolnem odnosu s Trumpom leta 2006 občutila sram in strah. Opisala je njuno srečanje na golf turnirju v Lake Tahoeju, kjer jo je Trump povabil na večerjo v svojo hotelsko sobo. Po njenem pričevanju naj bi on omenil svojo ženo Melanio in dejal: »Ne skrbi za to, niti ne spiva v isti sobi.«

Maja 2024 je newyorška porota Trumpa spoznala za krivega v vseh 34 točkah obtožnice. To je bila prva kazenska obsodba nekdanjega predsednika ZDA v zgodovini. Trump še vedno zanika vse.