Tožita se, a se tudi ljubita

Medtem ko nekateri iščejo partnerja, ob katerem bi se umirili, in stabilno razmerje, drugi ne morejo brez drame. Med te spadata 35-letna beloruska manekenka in model Tanja Jašenko in njen 51-letni princ Giacomo Bonanno di Linguaglossa.

Princ svoji manekenki na družabnih omrežjih ves čas izpoveduje ljubezen.

Čeprav sta skupaj manj kot tri leta, sta drug proti drugemu že vložila tožbo. Prva je bila lani Jašenkova, ki je princa obtožila, da jo zalezuje, nedolgo zatem je tožbo vložil še Giacomo, češ da je mladenka izkoristila njegovo šibko duševno zdravje, ki je bilo posledica ločitve, da bi izsilila čim več dragih daril.

2019. sta se spoznala.

Obe tožbi sta še v rokah odvetnikov, najbolj nenavadno pa je, da je par menda še vedno skupaj in zaljubljen kot prvi dan. Tako vsaj trdita v objavah na družabnem omrežju. »Ljubim jo. Cvetlica, ki me pomirja. Ponosen sem, da sem s teboj,« je denimo na svojem profilu v začetku meseca zapisal Giacomo in dodal, da je srečen. Sledili sta še dve fotografiji para, k obema je 51-letni Italijan pripisal, da se močno ljubita.

Obe tožbi sta še v rokah odvetnikov, najbolj nenavadno pa je, da je par menda še vedno skupaj in zaljubljen kot prvi dan.

Čeprav tožbe menda ni umaknil, pa se je pred dnevi svoji dragi javno opravičil. »Rad bi se opravičil moji partnerici Tanji Jašenko za neresnične izjave. Nisva se sporekla, časniki so le nekoliko pretiravali. Rad bi pojasnil, da je ljubosumje glavni vzrok za moja dejanja. Kljub temu nočem, da mi vrne darila, ki jih je dobila od mene,« je zapisal na družabnem omrežju. Odzvala se je tudi njegova draga: »Mediji me hočejo očrniti in prikazati kot nepošteno žensko, ki rada živi brezskrbno na račun premožnih moških. Vse to je laž. Sem samozadostna in neodvisna, takšna sem od nekdaj.« Kaj se bo iz vsega skupaj izcimilo, bo najbrž znano kmalu.