Tožba proti Miley Cyrus: je njen hit plagijat?

Hit Miley Cyrus Flowers, ki je lani v hipu osvojil občinstvo ter glasbene lestvice in postal nekakšna himna žensk, bi lahko pevko drago stal.

Ameriška investicijska platforma Tempo Music je namreč proti njej sprožila tožbo zaradi kraje avtorskih pravic iz naslova pesmi Bruna Marsa When I Was Your Man.

Pevko toži podjetje in ne avtor sam, kajti ta je avtorske pravice za nekatere svoje pesmi prodal platformi, med njimi je tudi za skladbo, ki se odgovornim v družbi zdi sporna.

Očitno so presodili, da podobnost med z grammyjem nagrajenim hitom in pesmijo Bruna Marsa ni naključna, in so se odločili na sodišču iskati pravico zaradi namernega kopiranja.

Glede na to, da je pop zvezdnica svoj hit ustvarila s tekstopiscem Aldaejem (pravo ime Gregory Hein) ter ameriškim glasbenim producentom Michaelom Pollackom, se pričakuje, da bo sodba uperjena tudi proti njima, se pa pri Tempu Music glede tega še niso izjasnili, poroča Daily Mail.

Plagiatorstva so obtožili Miley Cyrus, njena producenta Kida Harpoona in Tylerja Harpera ter njeno založniško hišo.

Investicijsko podjetje, ki dohodke v glasbeni industriji kuje, ne da bi bilo vključeno v kakršen koli kreativni proces meni, da so pevka in njena produkcija imeli dostop do Marsove pesmi, ki je bila hit pred desetimi leti.

Ta jim je bila po njihovih navedbah na voljo na fizičnih nosilcih zvoka in različnih platformah, kar so izkoristili. Družba zato terja odškodnino, v kolikšnem znesku še ni znano.

Prav tako odgovorni zahtevajo, da se glasbenici in njeni založniški hiši prepove distribucija pesmi, kar bi lahko pomenilo, da jo morajo umakniti z vseh nosilcev zvoka, tudi z albama Endless Summer Vacation iz leta 2023. Zahtevajo še, da se pevki prepove izvajanje hita.

Ali gre za svojevrsten manever spretnih menedžerjev, ki hočejo izkoristiti (naključno) podobnost med dvema pesmima, se bo pokazalo na sodišču.

Bruno Mars se na tožbo ni odzval niti ni imel pripomb na pesem Flowers, piše Page Six. Obe skladbi sta bili veliki uspešnici, obe sta po izdaji zadeli prvo mesto na lestvici singlov Billboard Hot 100.

Skladba Bruna Marsa je bila nominirana za najboljšo pop pesem na 56. podelitvi grammyjev leta 2014. Miley je bila uspešnejša, uspešnica ji je prinesla dva grammyja.

Tudi pevka se na tožbo uradno še ni odzvala.