Po trojčku zapustila moža zaradi ženske, ki se jima je pridružila v spalnici

Neverjetne so včasih zgodbe, ki jih piše življenje. Čeprav so ločitve in razhodi že dolgo nekaj povsem običajnega, je razhod zaradi homoseksualnosti enega izmed prej heteroseksualno usmerjenih zakoncev redek. Teresa Rose je na tiktoku povedala, da je možu za rojstni dan želela pokloniti nepozabno darilo. V spalnico je povabila žensko, da bi začinila njuno spolno življenje, hkrati pa izpolnila moževo dolgoletno željo. Tedaj pa je menda ugotovila, da jo ženske spolno privlačijo in da je pravzaprav lezbijka. Možu je povedala, kaj je odkrila o sebi, in že tri tedne kasneje je začela zvezo z žensko, ki ji je bila najprej namenjena le usoda spolne popestritve zakoncev. »Ko sem prvič v življenju doživela intimno razmerje z žensko, je bila telesna in čustvena povezanost velika. Moj odnos z možem je bil čustveno plitek, počutila sem se osamljeno,« je dejala. Končno si je le priznala, da je istospolno usmerjena, kar da je v sebi zatirala, ker izhaja iz verne katoliške družine in so ji že od malega govorili, da gredo homoseksualci v pekel.

Nekdanji mož je slabo prenesel ženino odkritje. Njenim sorodnikom in prijateljem je povedal resnico, družina pa zdaj o Teresi noče niti slišati več in je prekinila vse stike z njo. Teresa je padla v hudo depresijo, razmišljala je celo, da bi končala svoje življenje. Pri premagovanju stisk ji je pomagala prav njena nova partnerica, ki se je preselila k njej in ji pomaga pri vzgoji dveh sinov. Teresa je postala ateistka, srečna v istospolno zvezi ...