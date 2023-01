Misica Nina trpi za hudo boleznijo, pri 20 letih že dvakrat v umetni komi (VIDEO)

Nina Bojanović, mlada Koprivničanka, je javnosti znana kot Miss Supranational Hrvaške. Mlada lepotica ima epilepsijo in večino časa preživi na zdravljenju v bolnišnici.

»V zadnjih šestih mesecih sem preživela veliko in še ni konec. Poskušam se psihično in fizično postaviti na noge s pomočjo družine in zdravnikov,« je za Glas Podravine povedala Nina, ki je bila pri 20 letih dvakrat v umetni komi in dvakrat na respiratorju.

Lepota in denar ne pomenita nič

»Spoznala sem, da lepota in denar ne pomenita nič, ker nič ni pomembnejše od zdravja in družine. Ukvarjala sem se z manekenstvom in celo postala miss, a iskreno povem, da te izbire nisem potrebovala. Po naravi sem precej sramežljiva in premalo samozavestna, da bi nosila ta naziv in bila v takem svetu,« pojasni Nina. Trenutno ji je najbolj pomembno, da se postavi na noge in se spet osredotoči nase.

»Epilepsija me je uničila na mnogih področjih mojega življenja. Ne morem ven kot vsi moji vrstniki, vozniško dovoljenje so mi odvzeli. Od časa, preživetega v bolnišnici, me je strah iti ven, ker dobim napad panike ali tesnobe«.

A ostaja optimistka: »Na koncu želim povedati, da ne glede na to, kako slabo ti gre, te kasneje čaka nekaj boljšega. Življenje je boj. Zahvaljujem se tudi svoji družini, ki me je spremljala ves ta čas, saj brez nje ne bi zlahka zdržala svojega boja za normalno življenje,«.