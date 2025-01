Takšna sta otroka Naomi Campbell

»Čas res hitro mineva,« je Naomi Campbell zapisala v objavi na instagramu in pri tem imela v mislih, koliko vode je preteklo od tedaj, ko je leta 2021 prvič postala mama, piše People.

Prizore z otrokoma je ujela na snegu, na njih sta enoletni sin in triletna hčerkica sama ter v družbi mame.

Ta še vedno zakriva njuna obraza in širši javnosti ni zaupala, ne kako je otroka poimenovala in ne kdo je njun oče.

Campbellova je prvič postala mama pri 51 letih, leto potem, ko je s pomočjo nadomestne mame dobila hčerkico, je skupaj z njo krasila naslovnico britanske izdaje revije Vogue.

»Vedno sem vedela, da bom nekoč postala mama, vendar si nisem nikoli predstavljala, kakšna sreča je to,« je povedala za omenjeno publikacijo ter dodala: »Imam srečo, da jo imam, in tega se zavedam.«

Za Vogue je tedaj razkrila še, da k vzgoji pristopa povsem neegoistično in da nima težav s 50-letno starostno razliko med njo in hčerko. Priznala je celo, da spodbuja svoje starejše prijateljice, naj si tudi one začnejo ustvarjati družino:

»Vsem pravim, storite to, ne oklevajte!«

Leta 2023 je Campbellova naznanila prihod sina. Tudi tega je dobila s pomočjo nadomestne mame.

»Moj mali zaklad, vedi, da si neizmerno ljubljen in obdan z ljubeznijo od trenutka, ko si nas obdaril s svojo prisotnostjo. Dobrodošel, deček,« je zapisala v objavi na Instagramu, kjer je dodala še, da ni nikoli prepozno postati mama, vse skupaj je kasneje izbrisala.

Je pa v iskrenem pogovoru za Harper's Bazaar svoja otroka opisala kot največji blagoslov:

»Sta največja sreča. Največji blagoslov je imeti ti dve nedolžni, lepi dušici in biti njuna mama. Vsak dan se veliko naučim. Sta izjemna otroka,« je ponosno povedala.