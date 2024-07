Takšen je videti Matthew McConaughey z deformiranim obrazom do neprepoznavnosti (FOTO)

Slavni igralec Matthew McConaughey je na svojem profilu na instagramu delil fotografijo z zatečenim očesom in prestrašil oboževalce. Njegovo desno oko je oteklo in zaprto, zaradi česar mnogi ugibajo, da se je poškodoval med snemanjem novega kriminalističnega trilerja Tekmeci Amziaha Kinga.

Čeprav je zaplet še vedno skrivnost, posnetki s prizorišča prikazujejo McConaugheyja v vlogi z več zabojčki medu. Zato se pojavljajo ugibanja, da je snemanje novega filma povezano z nedavnim srečanjem s čebelo.

Camila Alves in Matthew McConaughey FOTO: Danny Moloshok, Reuters

Kot pa je v opisu objave pojasnil igralec, se zdi, da je njegovo oteklo oko posledica čebeljega pika. Ali se je nesreča zgodila med snemanjem novega filma ali izven snemanja, ni povsem jasno, je pa očitno, da se je nanjo odzval zelo burno.

Poleg oboževalcev, ki so se nemudoma odzvali in vprašali, kaj se mu je zgodilo, so se na njegovem profilu oglasili tudi njegovi zaskrbljeni prijatelji, nekdanji britanski nogometaš David Beckham in nekdanja vrhunska manekenka Cindy Crawford ter številni drugi zvezdniki, ki se družijo z njim.

Našel je svojo srečo

McConaughey je bil eden najbolj čednih hollywoodskih igralcev, igral je v številnih uspešnicah, kot so Time to Kill, Sahara, The Wolf of Wall Street"... Njegovemu šarmu se niso uprle številne kolegice, med njimi tudi Penelope Cruz, s katero je bil v zvezi skoraj dve leti.

Srečo pa je našel z brazilsko lepotico Camilo Alves, s katero ima tri otroke, poroča telegraf.rs.