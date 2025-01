Legendarni filmski ustvarjalec tako obseden, da je po liku poimenoval sina

Legendarni ameriški filmski ustvarjalec Kevin Costner v teh dneh praznuje. Costner, ki ga je med zvezde Hollywooda izstrelil film Pleše z volkovi, je namreč včeraj dopolnil 70 let.

Njegov režijski prvenec je leta 1991 prejel sedem oskarjev, med drugim za najboljši film, odnesel je tudi zlati kipec za režijo.

Pleše z volkovi je bil izjemno uspešen film. FOTO: Tig Productions/Majestic Films International

Molčeči kavboj

Costner se je nazadnje kot režiser in glavni igralec več let posvečal načrtovani ambiciozni seriji vesternov Obzorja: Ameriška saga, ki jo je večinoma financiral iz lastnega žepa. Maja lani je na filmskem festivalu v Cannesu predstavil prvi film iz omenjene serije. »Obzorja: Ameriška saga je zgodba, ki se je začela pred 35 leti. In ne morem si zamisliti boljšega kraja kot Cannes, da svetu pokažem rezultat tako čudovite pustolovščine,« je dejal.

Sam je v projektu prevzel vlogo molčečega kavboja Hayesa Ellisona, v eni od vlog pa je zaigral tudi njegov 15-letni sin Hayes Costner. Z leti je, kot je Costner povedal v Cannesu, postal obseden s projektom. »Začel sem ga leta 1988. Nisem ga mogel nadaljevati, vendar ga nisem nehal ljubiti,« je povedal. »Ne vem, kaj to pove o meni, vendar se nisem mogel odtrgati od Hayesa. In tako sem na neki točki svojega življenja, pred 15 leti, sina preprosto poimenoval Hayes, saj ga nisem mogel izpustiti,« je dodal. Prvi film na blagajnah kinematografov ni bil uspešen, drugega so zunaj konkurence prikazali na lanskem filmskem festivalu v Benetkah. Costner je zagotovil, da bo posnel vse štiri načrtovane filme.

Novembra je ​v Münchnu prejel nagrado bambi v kategoriji mednarodni igralec. V utemeljitvi je bilo zapisano, da mu jo podeljujejo za »igralsko odličnost, vizionarsko razmišljanje in izjemno predanost filmski industriji«.

Nase je prvič opozoril pred 40 leti z igro v vesternu Silverado.

Ob Whitney Huston je zaigral v Telesnem stražarju. FOTO: Cover Images

Costner je prvič opozoril nase pred 40 leti z igro v vesternu Silverado, ki ga je režiral Lawrence Kasdan. Leta 1987 je zaigral v filmu Briana de Palme Nedotakljivi. V zgodnjih 90. letih minulega stoletja je bil legendarni Robin Hood, vztrajni tožilec v političnem trilerju J. F. K. in telesni stražar zvezdnice Whitney Houston v romantičnem trilerju Telesni stražar.

Vendar pa se je moral Costner sprijazniti tudi z dragimi polomijami. Futuristična pustolovščina Potopljeni svet iz leta 1995, ki jo je produciral, ni bila uspešna, prav tako ne temačni epski film Poštar iz leta 1998, ki ga je Costner režiral in v njem zaigral v glavni vlogi. Za kamero je znova stopil leta 2003 pri vesternu Spopad na zahodu.

Od leta 2018 je igral v televizijski seriji Yellowstone pod režijsko taktirko Taylorja Sheridana. Za vlogo lastnika ranča Johna Duttona je leta 2023 prejel zlati globus za najboljšo moško vlogo.

Zdaj pa je prerijo zamenjal za deskanje na valovih. Kot glavni igralec, producent in soscenarist sodeluje pri trilerju Headhunters, katerega dogajanje je postavljeno v indonezijski deskarski raj, na otok Bali. Costner bo zaigral v vlogi ekscentričnega ameriškega izseljenca, ki skupino deskarjev odpelje na neraziskan otok v iskanju popolnega vala. Tam živi pleme lovcev na glave, ki svojo zemljo brani za vsako ceno.

Zadnji dve desetletji se posveča tudi glasbi ter kot pevec in kitarist koncertira s svojo rock in country skupino Kevin Costner Modern West.