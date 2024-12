Tajči spregovorila o smrti moža: Prosil je, naj mu izklopijo aparate

Tatjana Matejaš Cameron - Tajči je gostovala v podcastu Ane Radišić, kjer je v čustvenem intervjuju spregovorila o svoji karieri, nenadnem odhodu v Ameriko, izgubi moža in prihajajočem božiču.

Na vrhuncu svoje slave, kot ena največjih zvezd na območju regije, je Tajči pri samo 19 letih ugotovila, da je oder ne izpolnjuje dovolj, zato je spakirala kovčke in se odpravila v New York, kjer je preživela pet let, nato pa se preselila v Los Angeles.

»Moja nesreča pri 19 letih je izhajala iz izčrpanosti in nezmožnosti postavljanja mej. Takrat sem veliko delala, nisem znala počivati, ker sem mislila, da tega ne potrebujem, a telo je trpelo. Bila sem fizično in čustveno izčrpana. Zavedam se, da je bil odhod pogumna odločitev, a takrat sem se odločila reči 'da' življenju,« je Tajči pojasnila razloge za svoj odhod.

Trpela je za depresijo in paničnimi napadi

Življenje v Ameriki ni bilo idealno, ena najbolj stresnih faz je bila, ko se je pri 37 letih soočila z depresijo, anksioznostjo in paničnimi napadi, eden izmed teh je povzročil, da je omedlela sredi ulice.

Tajči je v pogovoru z Ano Radišić razkrila, zakaj se je odločila intenzivno delati na sebi, kakšne izkušnje ima pri delu z zapornicami v ameriškem zaporu, kjer jih pripravlja na življenje po prestani kazni, ter zakaj je odkrito spregovorila o zlorabi.

Spregovorila o smrti moža

Še ena izjemno težka življenjska preizkušnja je bila, ko je pred sedmimi leti izgubila moža Matthewa, s katerim ima tri sinove.

»Vedno sem se bala, da me bo mož zapustil nemočno. Ko je bolezen napredovala do konca, je prosil, naj mu izklopijo aparate, jaz pa nisem vedela, kako naj odidem od njega. Noge so mi bile kot iz svinca, saj sem se zavedala, da ga, ko odidem, ne bo več. Sedla sem v avto in si ponavljala, da gre duša mojega moža v drugo dimenzijo, to mi je dalo moč za naprej,« je povedala Tajči, ki bo 22. decembra v Lisinskem imela koncert z naslovom Božična čarovnija s Tajči, na katerem se ji bodo pridružili tudi njeni sinovi.

Ali se bo Tajči vrnila živeti na Hrvaško? »Ne vem še. Tam sem si ustvarila življenje, lepo mi je priti tja, imam svojo hiško, svoj dom,« je zaključila Tajči.