Švedska princesa ne prepozna obrazov (FOTO)

Pomembneži, med katerimi so tudi kraljevi, so nekoč na vse pretege skrivali morebitne pomanjkljivosti in težave, tudi zdravstvene, a v zadnjih letih se je to spremenilo. Ker želijo pomagati ljudem, predvsem z lastnim zgledom, so začeli javno govoriti o neprijetnih rečeh, zdravstvenih težavah in motnjah, ki jih pestijo.

Princesa Eugenie je na poroki ponosno pokazala dolgo brazgotino. FOTO: Toby Melville/Reuters

Britanska princesaje denimo požela ogromno pohval, ko je za poroko izbrala obleko z globokim hrbtnim izrezom, ki je razkrival dolgo brazgotino na njenem hrbtu, posledico operacije hrbtenice, ki jo je prestala kot 12-letna deklica, da bi ji odpravili hudo skoliozo. Med osemurnim posegom so ji v zgornji del hrbta vstavili dve kovinski palici in dva vijaka, nato je morala kar tri dni preživeti na intenzivni negi, po še dodatnem tednu v bolnišnici je morala šest dni uporabljati invalidski voziček, šele nato je lahko znova začela hoditi. Tudi njena sestra princesase bori z motnjo, ki je zaznamovala življenja mnogo ljudi po svetu, preden so ji jo diagnosticirali, pa je preživljala težke čase, prepričana, da je vse prej kot pametna in sposobna. Gre za disleksijo, motnjo branja, zaradi katere tisti, ki jo imajo, pomešajo črke, besede nimajo smisla, težje se učijo in brez ustrezne pomoči težko dosegajo želene rezultate na akademskem področju.

12 let je bila stara Eugenie, ko je morala na operacijo.

Anoreksija in bulimija

Za zelo redko motnjo pa trpi švedska princesa Viktorija. Ker si zelo težko zapomni obraze, kar je pri njenem delu več kot moteče, je pred več kot desetletjem obiskala zdravnika, ki je ugotovil, da trpi za motnjo, imenovano prozopagnozija, oziroma slepoto za prepoznavanje obrazov. To pomeni, da ne prepozna nikogar, niti sebe ne, ko se zagleda v ogledalu. Zdravila za motnjo ni, obstajajo le tehnike, s katerimi si bodoča švedska kraljica pomaga na uradnih dogodkih in v vsakdanjem življenju. Tako je denimo namesto na obraz pozorna na način, kako določena oseba hodi, se premika, na njen glas in podobno. Omenjena težava pa ni edina, ki je pestila Viktorijo. Kot najstnica se je namreč borila z anoreksijo. Zdravljenje je bilo sila težko, je priznala prestolonaslednica, a ji je prineslo tudi nekaj najlepšega v življenju – spoznala je svojega moža Daniela. Zdravnik ji je namreč pri zdravljenju med drugim predpisal redno telesno vadbo, Daniel pa je takrat delal kot osebni trener.

Princesa Viktorija je nekoč trpela tudi za anoreksijo, med zdravljenjem pa je spoznala svojega moža Daniela.

Z motno hranjenja se je dolgo spopadla tudi pokojna princesa Diana. Trpela je za bulimijo, kar je dolgo precej uspešno skrivala. Pozneje je njen osebni kuhar priznal, da se mu je zdelo nenavadno, da je princesa od njega zahtevala ogromne količine hrane, a tega ni nikomur omenil, saj, kot je dejal, je bil tam, da pripravlja obroke, ne svetuje, kako in koliko naj se kraljevi prehranjujejo. Diana je bulimijo uspešno premagala in pozneje o svojih stiskah javno spregovorila v upanju, da bo njena izkušnja pomagala drugim.