Susan Sarandon ostala brez dela

Velja za eno največjih hollywoodskih igralk, je dobitnica oskarja in številnih drugih nagrad. Velja tudi za večno upornico. Susan Sarandon je glasna nasprotnica izraelske agresije v Palestini in prepričana - kot je povedala v najnovejšem intervjuju za Sunday Times - da je zaradi svojih glasnih protestov padla v nemilost pri filmski industriji. Najprej se ji je odrekla njena agencija, številni projekti, pri katerih je sodelovala, so bili čez noč ukinjeni. »Hoteli so me izpostaviti kot primer, česa ne smete delati, če želite ostati v poslu,« je poudarila 78-letna zvezdnica.

Tudi njeni mlajši kolegici Melissi Barrera so odpovedali sodelovanje pri filmski grozljivki Krik 7, ker je na družbenih omrežjih delila objave, v katerih je Izrael obtožen genocida. »Veliko ljudi je ostalo brez službe, ker so obsojali izraelsko nasilje in zahtevajo ustavitev ognja: igralci, scenaristi, pisatelji, slikarji, učitelji, natakarice. Postaja mi jasno, da zato, ker podpiram Palestince, najbrž ne bom nikoli več igrala v večjem hollywoodskem filmu. Nikoli si nisem mislila, da bo politika vplivala na mojo kariero.«

Susan Sarandon je na letošnjem beneškem filmskem festivalu predstavljala vestern Horizon: An American Saga – Chapter Two FOTO: Yara Nardi/Reuters

Manjše in neodvisne

Liberalci v ZDA ji še vedno zamerijo, ker je leta 2016 namesto Hillary Clinton podprla kandidatko zelenih Jill Stein. Zdaj pa je dala jasno vedeti, da ni volila niti demokratov niti republikancev. »To, kar podpiram, je humanizem. Mladim ljudem je prav tako zelo jasno, da sta obe stranki izpraznjeni, da sta že dolgo v rokah kapitala.«

Kljub vsemu še vedno snema filme, manjše in neodvisne. Trenutno nastopa v filmu The Gutter. Scenarij zanj je napisal komik Yassir Lester in ga z bratom Isaiahom tudi režiral. Film jo malo spominja na The Rocky Horror Picture Show, v katerem je igrala pred skoraj 50 leti.

Rada pove, da so se njene zveze z moškimi vedno slabo končale, ker je bila preveč materinski tip in je rada skrbela zanje. »Šele kasneje, ko so me moški zapustili, sem pomislila, morda pa je bilo to narobe, morda bi morala dovoliti, da bi oni več storili zame.« Ima hčerko iz prvega zakona, ki je stara 39 let, in dva odrasla sinova z igralcem Timom Robbinsom, s katerim sta skupaj igrala v filmu Bull Durham, a sta že dolgo ločena. Bi še delala z njim? »Seveda, če bi mi ponudil kakšen zanimiv projekt. Si predstavljate, da v Hollywoodu nihče več ne bi delal z ljudmi, s katerimi je spal? S filmom bi bilo konec.«