Stephen Fry si je pri padcu z odra polomil kosti

Umetna inteligenca je angleškega igralca Stephena Frya zanimala in mu burila domišljijo že pred desetletji, ko je bila le predmet znanstvenofantastičnih filmov, ne pa še resničnosti. Zato je komik z obema rokama zagrabil priložnost, ko so ga povabili na konferenco na temo umetne inteligence.

»Strinjamo se lahko vsaj v tem, da živim v prekleto čudnih časih,« je dejal v svojem govoru, ki ga je večtisočglava množica nagradila z bučnim aplavzom. Očitno pa sta tematika in navdušen odziv Stephena tako vznemirila, da ni več gledal, kod stopa. Pri sestopu z odra je namreč izgubil tla pod nogami in zgrmel približno dva metra globoko na beton. In namesto nazdravljanja po uspešnem govoru je ves polomljen in v modricah pristal v bolnišnici.

Nastop se je končal v bolečinah. FOTO: instarimages.com

Zdravnikove besede so ga prepričale

Šest tednov po nezgodi je končno spet lahko šel na zrak, čeprav še ni povsem stabilen na nogah. »Trenutno hodim s pomočjo palice. Pred natanko šestimi tedni sem bil del festivala CogX, ki je nekakšen festival idej. Imel sem predavanje na temo umetne inteligence, ki jo spremljam že od 70. let preteklega stoletja. Po koncu govora sem se priklonil in odkorakal z odra. Nanj sem prikorakal po levi strani, a sestopil sem, ne vem, čemu, po desni – toda nisem vedel za dvometrsko luknjo, ki jo je zakrivala črna zavesa. Padel sem. Pri tem sem si na dveh mestih zlomil nogo, na več mestih medenico in tudi več reber,« je o nezgodi zdaj spregovoril zvezdnik in dodal, da je v bolnišnici sprva zavrnil predpisane protibolečinske tablete, saj je izvedel, da ga lahko hitro zasvojijo. No, ni jih želel vzeti, dokler mu zdravnik ni pojasnil, da mu bodo pospešile okrevanje.

6 tednov je minilo od poškodbe.

»Brez njih boš v tolikšnih bolečinah, da se niti premakniti ne boš mogel. Le nepremično boš ležal. Če pa jih vzameš, bolečine ne bodo povsem izginile, a bodo milejše, da se boš že v dnevu ali dveh lahko postavil na noge ter ob pomoči dveh fizioterapevtov delal korake gor in dol. Toliko, da bodo mišice začele delati in ne bodo povsem atrofirale.« Tako je Stephen povzel zdravnikove besede, ki so ga prepričale. »Zdaj jih že več tednov ne jemljem več, a na začetku sem ubogal nasvet in jih jemal. A so mi počasi dajali vse manjši odmerek.«