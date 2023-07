Novak Djoković zapravljal milijone: kupil je vilo z izhodom na morje

Denar v življenju Novaka Djokovića zagotovo ni več problem, saj ga je srbski zvezdnik v svoji profesionalni teniški karieri zaslužil že ogromno. Po poročanju portala Blic, ki se sklicuje na dobro obveščen vir, je Djoković kupil novo vilo v Črni gori, natančneje v kraju Ljuta.

Vilo je kupil v bližini Jugoslava Kariča, njegovega prijatelja, poroča omenjeni portal. Ta mu je tudi pomagal pri nakupu. Novo domovanje enega najboljših tenisačev vseh časov ima celo izhod na morje oziroma izhod na zasebno plažo, kar velja tudi za druge nepremičnine v tem delu, poroča Blic. Teniški šampion pa očitno s svojo novo vilo še ni povsem zadovoljen. Neimenovani vir je za omenjeni portal povedal, da v vili potekajo dela, tako da bo še boljša.

Djoković je s 23. zmagami na turnirjih za Grand Slam po mnenju marsikoga sedaj najboljši tenisač vseh časov. Glede na to, da je Roger Federer že igralsko upokojen, Rafael Nadal pa ima veliko težav s poškodbami, vse kaže na to, da bo to ostal še dolgo časa.