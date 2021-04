Srbski veljaki zlorabili mladoletnice

Milena Radulović se je prva opogumila in obtožila učitelja igre. FOTO: Instagram

Srbija se je znašla sredi novega spolnega škandala: po januarskih obtožbah proti srbskemu uglednemu učitelju igre, režiserju, producentu in scenaristu, ki naj bi zlorabljal in tudi posiljeval svoje učenke, so na plan izbruhnile zgodbe o zabavah, na katerih naj bi se vidne politične osebnosti in drugi veljaki izživljali nad mladoletnicami.Organizator zabav naj bi bil vodja koalicijske stranke Združena Srbija, nekoč sodelavec vojnega zločinca, kazniva dejanja pa naj bi se dogajala v Jagodini, kjer naj bi Marković veljal za zvodnika in sploh vladarja mesta južno od Beograda. Ta sicer vsa očitana dejanja zanika, a tožilstvo je sprožilo preiskavo o zabavah, ki naj bi se tam odvijale že sedemnajst let, o čemer so pričali tudi zaposleni v Markovićevem hotelu in vozniki taksijev. Dekleta naj bi bila stara od petnajst do osemnajst let, poročajo srbski mediji, zabave pa so bile strogo zaprtega tipa, znane politične osebnosti in vplivni poslovneži so vendarle pritegovali pozornost preostalih gostov in osebja, ki zdaj razodeva, da so deklice tudi opijali. Marković vztraja, da so obtožbe konstrukt opozicije, kljub temu pa bo preiskava preverila vse namige in domnevno vpletene; med njimi naj bi bil tudi predsednik srbske skupščine, vabljena pa naj bi bila tudi premierkaVrnimo se k Aleksiću, beograjsko tožilstvo je vložilo obtožnico zaradi posilstva in drugih kaznivih spolnih dejanj, pripor, v katerem je od januarja, pa so mu podaljšali za 30 dni. Obtožnico je zadovoljna komentirala tudi igralka; ta je o kaznivih dejanjih spregovorila prva in sprožila val obtožb, ki je zajel tudi Hrvaško, BiH in Slovenijo, obtožnico pa je pričakovala.