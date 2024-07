Slavni filmar je zaradi obtožb posilstva dveh igralk pod sodnim nadzorom

Francoske oblasti so v ponedeljek zaradi očitkov spolne zlorabe, nekatere naj bi se zgodile v 80. letih preteklega stoletja, pridržale filmska režiserja Benoîta Jacquota in Jacquesa Doillona, ki sta na policijsko postajo oba prišla v spremstvu vsak svoje odvetnice. A medtem ko so slednjega v torek zvečer izpustili (za zdaj) brez zahteve po obtožnici, pa francosko tožilstvo za Benoîta Jacquota zaradi posilstva igralk Isild Le Besco in Julie Roy zahteva pregon.

V francoskem filmskem svetu že dlje vre. S sicer nekajletno zamudo se je gibanje proti spolnemu nasilju v zabavni industriji iz Amerike namreč preselilo tudi na to stran luže, najodmevneje v Francijo. Gerarda Depardieuja je spolnega nasilja doslej namreč obtožilo že najmanj 13 žensk, vse pa se je začelo, ko je leta 2021 nanj s prstom kot na svojega posiljevalca pokazala igralka Charlotte Arnould. Zaradi te se je na začetku letošnjega leta opogumila tudi francoska igralka in režiserka Judith Godrèche, ki je za spolna plenilca označila Jacquota in Doillona, proti katerima je vložila kazensko ovadbo.

Obraz in glas francoskega gibanja MeToo je postala igralka Judith Godrèche. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Bila je mladoletna

77-letnega Jacquota je obtožila posilstva, ki se je domnevno zgodilo pred skoraj 40 leti, ko je bila z njim v razmerju in je bila še mladoletna. Stara je bila namreč komaj 14 let, ko jo je 1986. opazil tedaj 39-letni filmar, ki mu je uspelo zlomiti – ali, bolje, zmanipulirati – njen začetni odpor, da se je z njim spustila v šestletno razmerje, ki je bilo zasičeno z nasiljem in psihičnim terorjem. Seveda je obtožbe zanikal, je pa njena prekinitev molka opogumila in spodbudila še druge ženske, da so dvignile svoj glas in podale kazensko ovadbo. Med njimi Isild Le Besco in Julie Roy. Isild se je življenje spremenilo, ko je pri 16 letih zaigrala v Jacquotovem filmu Sade o razvpitem markizu de Sadu. Grobo je orisala »uničujoči vpliv«, ki ga je nanjo imelo njuno razmerje, ki se je začelo pri njenih 16 in njegovih 52 letih.

Policija je zaslišala tudi režiserja Jacquesa Doillona. FOTO: Valery Hache/Afp

Obtožbe zanikal

Benoît Jacquot, ki je vse obtožbe zanikal, je po dveh nočeh v priporu zdaj vnovič na prostosti, a pod sodnim nadzorom. Še vedno pa visi v zraku, ali bo francosko tožilstvo proti njemu morda zahtevalo obtožnico tudi v povezavi s kazensko ovadbo Godrèchove. Slednja je sicer pozvala tudi k ustanovitvi organa za nadzor francoske kinematografije. Po njenem pozivu je francoska narodna skupščina maja letos izglasovala ustanovitev komisije za preiskavo spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola v filmski industriji in drugih kulturnih sektorjih v Franciji.

Predvidoma oktobra se bo začel sodni proces zaradi spolnega napada proti legendi francoskega filma, 75-letnemu Gerardu Depardieuju. FOTO: Press release