Slavna manekenka pokazala nosečniški trebušček

Potem, ko sta se leta 2022 ločila Gisele Bundchen in Tom Brady, je ona srce podarila Joaquimu Valenteju in pred nedavnim naznanila, da z njim pričakuje otroka.

44-letno manekenko in trenerja borilnih veščin so fotografski objektivi ujeli na romantičnem oddihu na plaži na Kostariki, kjer sta si izmenjevala nežnosti in je bilo lepo videti njen nosečniški trebušček.

Zanimiva je izbira počitniške lokacije. Prav to plažo je Gisele redno obiskovala z nekdanjim možem, ki naj bi ga novica, da njegova bivša pričakuje otroka, po pisanju Daily maila presenetila.

Nogometaš Tom Brady in Gisele sta se po koncu nogometne sezone vselej za nekaj dni zatekla na lepe obale, leta 2007 na Kostariki kupila posest, na katerem sta priredila poročno slavje.

V zaklonu sta bila 13 let in sta starša 15-letnemu Benjaminu ter 12-letni Vivian. Tom ima iz razmerja z Bridget Moynahan sina Johna.

Gisele in Valente sta bila, preden sta se romantično zapletla, le tesna prijatelja, da sta v zvezi, sta naznanila letos na valentinovo, sedaj se pripravljata na novo poglavje življenja.

»Zelo sta vesela in si želita ustvariti mirno ter ljubeče okolje za celo družino,« je za revijo People razkril vir blizu manekenke potem, ko sta z izbrancem razkrila, da pričakujeta otroka.