Slavna glasbenica se bo tretjič poročila

Glasba združuje. Tega nihče ne ve bolje od kanadske pevke Avril Lavigne, ki se je med skupnim ustvarjanjem glasbe v snemalnem studiu zaljubila v Chada Kroegerja, pevca skupine Nickelback, ki je tedaj v enem letu postal njen mož številka dve, v istih okoliščinah pa je lani spoznala tudi pop-punk rockerja Moda Suna, ki mu je zdaj obljubila, da bo njegova nevesta.

Križ čez moške

Snubitve (še) ni pričakovala, a je od prvega dne vedela, da je pravi. FOTO: Osebni Arhiv

Dovolj imam moških. Od razmerij potrebujem predah! Tako si je lani rekla Avril, ki je imela tedaj, stara 36 let, za sabo že dva propadla zakona in še precej več romanc, ki so pristale na ljubezenskem pokopališču. A še preden je to odločitev do konca izrekla, je vse splavalo po vodi, v studio je namreč vkorakal Mod Sun s krstnim imenom, s katerim naj bi združila ustvarjalne moči pri njenem albumu Love Sux – ta je precej primerno njenim tedanjim občutjem govoril o zlomljenih srcih in propadlih razmerjih. »Med nama se je v hipu spletla izjemna povezava, neko tiho, neotipljivo razumevanje najinih biti,« da je skoraj v istem hipu sklenila prelomiti obljubo, ki jo je dala sami sebi, in slediti srcu. »Ravno sem prišla iz razmerja in bilo je prvič v življenju, da sem si dejala, da bi morala biti nekaj časa samska. A sem spoznala Moda, takoj sva se ujela. Bilo je zabavno, vznemirljivo, in čeprav nisem bila prepričana, da bi se bilo pametno takoj spet vreči v razmerje, sem si rekla, da je življenje prekratko za omahovanje. Poleg tega ljubim ljubezen.« In od prvega dne ji je Mod potrjeval, da je bilo prav, da je poslušala svoje srce in se prepustila čustvom, ki jih je v njej tako nepričakovano zbudil glasbenik. »Imela sem občutek, da se poznava že od nekdaj. Zaradi njega je bil vsak dan boljši in lepši,« da je že po nekaj dneh globoko v sebi vedela, da je pravi.

Bolj romantične snubitve si ne bi znala zamisliti. FOTO: Osebni Arhiv

Svoje ljubezni nista obešala na veliki zvon, malokdo je sploh vedel, da divja svetlolaska spet ljubi. A se je svojo ljubezensko srečo zdaj odločila na vsa pljuča izkričati svetu. Kako tudi ne, ko pa jo je zasnubil že skoraj filmsko. V mestu ljubezni med rečno plovbo. »To je bila najlepša, najbolj romantična snubitev. Popolna! Bila sva v Parizu, z ladjico sva plula po reki Seni, pila sva šampanjec, povsod so bile vrtnice, glasbenik je le nama igral na violino. Bilo je, kot bi se ustavil čas.« In v tistem za večnost zamrznjenem trenutku je padel na eno koleno z diamantnim prstanom, ki ga je pomagal oblikovati. »Vgravirati je del besedici Živijo, ikona. To sta bili namreč prvi besedi, ki mi jih je rekel. Na notranji strani prstana pa Mod + Avril.«