Sin milijarderja Al-Fayeda: da bi se izognil kazenskemu pregonu, je moj oče storil to

Milijarder Mohamed Al Fayed se je pretvarjal, da ima demenco, da bi se izognil kazenskemu pregonu zaradi spolnih zločinov, je razkril njegov najmlajši sin, 37-letni Omar Fayed.

Policija verjame, da je poslovnež egipčanskih korenin v več desetletjih spolno zlorabil najmanj 111 žensk.

Čeprav se jih je več kot 20 glede njegovih dejanj pritožilo v času, ko je bil na čelu londonske veleblagovnice Harrods, nikoli ni bil kazensko ovaden.

FOTO: Luke Macgregor/Reuters

Omar Fayed je za Mail on Sunday povedal, da bi njegovega očeta lahko primerjali z nacističnimi vojnimi zločinci in da si želi, da bi preiskava potekala tako, kot bi morala v času, ko je bil še živ.

Al-Fayed je star 94 let umrl lani, Scotland Yard pa preiskuje, zakaj so bile zamujene priložnosti, da bi odgovarjal za svoja dejanja.

Obtožbe proti njemu so se prvič pojavile, ko je bil že v poznih osemdesetih letih.

Eni od žensk, ki je leta 2018 prijavila policiji spolno zlorabo lastnika Harrodsa, so dejali, da je ta prestar za kazenski pregon in da ni v dobrem zdravstvenem stanju zaradi demence, piše The Guardian.

FOTO: Mina Kim/Reuters

Leto pred tem je bil Fayed tema dokumentarca Kanala 4 z naslovom Al-Fayed za zaprtimi vrati, kjer so opozorili na spolne zlorabe, med drugim 17-letnega dekleta.

Če ne spiš z mano, ti ne morem pomagati

Ena od žrtev je povedala, da jo je Fayed silil v seks z obljubami, da ji bo njegov sin Dodi pomagal pri igralski karieri. Ko jo je hotel poljubiti, ga je odrinila, na kar je odvrnil: »Če ne boš spala z mano, ti ne morem pomagati.«

Za medije je povedala: »Novica, da je igral bolezen, da bi se izognil pravici, je grozna, vendar popolnoma v skladu z vedenjem tega odvratnega človeka, ki je verjel, da je nad zakoni.

Za vse zlorabljene ženske je zelo žalostno, da se ni soočil s pravico.«

FOTO: Peter Nicholls/Reuters

Londonska metropolitanska policija ne želi komentirati trditev Omarja Fayeda, da je njegov oče igral bolezen, da bi se izognil roki pravice:

»Za časa življenja Fayeda proti njemu ni bila vložena nobena kazenska ovadba, ne zavračamo pa dejstva, da je vplival na žrtve.

Šele ko bomo zaključili temeljito preiskavo o dogajanju v tistem času, bomo lahko v celoti razumeli, kaj se je zgodilo in kaj bi lahko naredili drugače,« so povedali iz policije.