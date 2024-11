Pokojni milijarder leta posiljeval zaposlene! Sumijo, da je imel pomoč, policija bo pregledala stara poročila

BBC-jev dokumentarec je septembra navajal, da je Mohamed Al-Fayed, ki je lani umrl v starosti 94 let, spolno zlorabljal osebje, jih silil na zdravniške preglede in jim grozil s posledicami, če bodo poskušale temu nasprotovati.

Britanska policija pa je zdaj sporočila, da je sprožila preiskavo, ali so ljudje, povezani s pokojnim egiptovskim milijarderjem, pomagali pri domnevnem posilstvu in spolni zlorabi osebja v londonski veleblagovnici Harrods.

Al-Fayed je pred smrtjo sicer vedno zanikal podobne obtožbe.

»Cilj te preiskave je dati glas preživelim, kljub dejstvu, da Mohamed Al-Fayed ni več živ, da bi se lahko soočil s pregonom. Vendar zdaj preiskujemo vse posameznike, ki so osumljeni sodelovanja pri njegovih zločinih, in smo predani iskanju pravice,« je povedal Stephen Clayman iz londonske metropolitanske policije. Koliko oseb preiskujejo, ni povedal.

Mohamed Al-Fayed je zgradil poslovni imperij na Bližnjem vzhodu, preden se je v 70. letih prejšnjega stoletja preselil v Združeno kraljestvo. Njegov najstarejši sin Dodi je skupaj s princeso Diano umrl v prometni nesreči v Parizu.

90 žrtev v dveh mesecih

Odvetniki žrtev so povedali, da se zloraba ni zgodila le v Harrodsu, ampak tudi na drugih lokacijah, povezanih z Al-Fayedovim poslovnim imperijem, kot so nogometni klub Fulham, hotel Ritz Paris in njegovo posestvo v Surreyju, pri čemer so opozorili, da je bilo napadenih več kot 400 ljudi.

Metropolitanska policija je še sporočila, da se je v zadnjih dveh mesecih javilo 90 žrtev in da bodo pregledali vsa poročila, vložena proti Al-Fayedu.