Sin je pred njo vedel, da je spet noseča

Ko je v seriji 9-1-1 igrala nosečnico, je bila tudi v resnici v pričakovanju. FOTO: Fox

Pozitiven test jo je pošteno presenetil. FOTO: osebni arhiv

Umetnost včasih še kako natančno posnema resničnost.je v seriji 9-1-1 igrala nosečo žensko, pri tem pa se ji ni bilo treba prav nič pretvarjati. V igralkinem trebuščku je namreč čisto zares raslo novo življenje, že tretji sad njene ljubezni z možem. »Najbolj nor, nadrealen trenutek pa je bil, ko sem pred kamerami rojevala, medtem ko sem bila v resnici noseča,« je dejala Jennifer, zadovoljna, da ji je vse do zdaj uspelo skrivati, da bodo že kmalu družinica petih. Kaj to, začetek nosečnosti je skrivala celo tako uspešno, ker zanjo niti sama ni vedela, šele njen petletni sinje bil tisti, ki je posumil, da se mu bo morda kmalu izpolnila želja po mlajšem bratcu ali sestrici.Osemletni zakon sta Jennifer in Brian okronala s prihodom dveh otrok. Prvič po že prvem letu zakonske blaženosti, ko ju je osrečila prvorojenka, dve leti pozneje je sledil Atticus. A čeprav je zaradi dvojice navihanih kratkohlačnikov pri njih vselej živahno in veselo, sta se zvezdniška zakonca, zaljubljena v starševstvo, vseeno poigravala z mislijo o tretjem otroku. Nekoč v bližnji prihodnost, ne zdaj. »Vedno sva bila odprta za idejo treh otrok, a si nikakor nisva mislila, da bo do tega prišlo v tem norem letu za ves svet,« je povedala in dodala, da je tudi njiju pošteno presenetilo, ko je rjavolasi lepotici nosečniški test pokazal pozitivno. »A to je bilo nadvse lepo presenečenje.«Tretjega sta načrtovala za čas, ko se svet spet umiri in vrne v ustaljene tirnice, zato je Love Hewittovo pošteno presenetilo, skoraj nekoliko razjezilo, ko jo je sinko ob mirnem družinskem večeru pred televizijo pobaral, ali nima morda v trebuščku že njegovega malega bratca. »Vprašanje je potegnil skoraj iz zraka. Na televiziji se je sicer vrtela reklama za teste nosečnosti, ampak vseeno ... Da mi sin reče, da bi morda morala tak test kupiti zase, za primer, če imam dojenčka v trebuhu! Precej nesramno, ko pa sem ravno pojedla precej obilno večerjo!« Vseeno ji je fantičevo vprašanje, pomešano s predlogom, obviselo v mislih, da je, čeprav se ji je kaj takšnega zdelo nemogoče, naslednji dan kupila test. In, glej ga, zlomka, petletnik je očitno čutil, da se bo njihova družinska dinamika v resnici že kmalu pošteno spremenila.Kdaj bo veliki dan, igralka ni razkrila. Si pa srčno želi, da bi lahko bil v porodni sobi ob njej Brian, njena opora. »Med porodom je neverjeten! Trden kot skala. Sanja se ti ne, ali ga morda skrbi, ga je strah ali je paničen – nič ne pokaže. A tisto, kar me celo med rojevanjem spravi v smeh, je, da vseskozi nekaj grizlja. V torbi, ki jo pripravim za v porodnišnico, je ob oblačilih zame in za dojenčka še vreča prigrizkov za Briana.«Jennifer, zdaj že tretjič v blagoslovljenem stanju, je nad tem razpletom navdušena. Vseeno pa že ve, da bo to njen zadnji otrok. »Mislim, da bi bil še eden preveč. Pet je odlično število.«