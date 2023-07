S pomočjo ličil postane druga oseba

Tako imenovani catfishing je že od nekdaj strah in trepet tistih, ki prek družbenih omrežij in aplikacij iščejo sorodno dušo. A če smo izraz nekoč razumeli kot neke vrste krajo identitete, ko si je oseba izdelala lažni profil, na njem pa uporabila fotografije nekoga drugega, pogosto je spremenila tudi osebnost, pa dandanes to ni več nujno.

... in po njej FOTOGRAFIJI: Tiktok

Strašljivo, ne, fantje? Nikoli ne veš, kaj se skriva na drugi strani ekrana.

Z različnimi filtri, aplikacijami in računalniškimi programi za obdelavo posnetkov ter ne nazadnje ličili se lahko oseba hitro spremeni v nekoga, ki ji ni niti malo podoben, oziroma se prikaže kot močno izboljšana različica sebe. Sarah Andres je denimo izvrstna umetnica ličenja, ki so jo mnogi že obtožili catfishinga, saj je brez ličil videti povsem drugače kot takrat, ko jih nanese, doda še lasuljo in protezo. Ko je pred časom sledilcem pokazala svoje veščine, so mnogi ostali brez besed, druge pa je Sarah naravnost razbesnela. »Strašljivo, ne, fantje? Nikoli ne veš, kaj se skriva na drugi strani ekrana,« se je glasil eden od komentarjev, drugi uporabnik pa je sicer pohvalil končni rezultat, a zaskrbljeno dodal, da sta osebi na pogled tako različni, da bi se prestrašil, če bi v kopalnico šla ena in iz nje prišla druga, saj ne bi vedel, da gre za isto. Da se lahko s pomočjo ličil pomladi tudi za deset in več let, je pred časom priznala tudi 47-letnica iz Kansasa, ki je prav tako sledilcem ponosno pokazala svoje sposobnosti ter obenem priznala, da jih s pridom uporablja tudi na zmenkih in pri spoznavanju moških prek spleta.