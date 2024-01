Režiser Gladiatorja in Osmega potnika prejemnik najvišjega odlikovanja

V Veliki Britaniji tradicionalno ob koncu leta počastijo na stotine ljudi, ki so prispevali k skupnemu dobremu. Med njimi so tudi osebnosti iz sveta kulture. Tokrat so med drugim med njimi pevka Shirley Bassey in režiser Ridley Scott, ki je postal vitez, ter vdova pisatelja Roalda Dahla Felicity Dahl.

Pevka Shirley Bassey, ki je prodala več kot 135 milijonov plošč, pa je prejela naziv sopotnica časti in tako postala članica elitnega reda, ki ga lahko istočasno sestavlja le 65 članov. Sedaj jih šteje 64, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Režiser Scott, ki se podpisuje pod filme, kot so Gladiator, Osmi potnik in Napoleon, je prejemnik najvišjega odlikovanja, Viteškega velikega križa. Vitez je postal tudi ustanovitelj glasbenega festivala Glastonbury Michael Eavis.

V damo je bila povzdignjena Felicity Dahl, vdova otroškega pisatelja Roalda Dahla. To velja tudi za avtorico Jilly Cooper.