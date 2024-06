Resničnostni šov družine Baldwin

Žongliranje z uspešno kariero na eni strani in polnim družinskim življenjem na drugi je akrobacija, pri kateri se marsikomu vsaj občasno zatakne in mu kakšna žogica pade na tla. In če je to lahko precej velik zalogaj že za običajnega smrtnika, si zamislite, kako že skoraj nemogoč podvig je to za hollywoodskega zvezdnika, ki mora in predvsem želi čim več časa preživeti tudi s svojimi kar sedmimi otroki, vsi so mlajši od desetih let.

»Vabiva vas v naš dom, da z nami doživite vse vzpone in padce, dobro in slabo, divje in noro,« sta Alec in Hilaria Baldwin zdaj napovedala, da bosta televizijske kamere resničnostne televizije spustila v svoj živahni dom, ki sta ga v 12 zakonskih letih napolnila z direndajem sedmerice otrok.

Prihajajo Baldwinovi! FOTO: Osebni arhiv

Po Kardashianovih, Osbournovih in Stallonovih zdaj prihajajo še Baldwinovi. »Odkar sta se pred skoraj 12 leti poročila, nenehno polnita naslovnice. Zdaj pa prvič vabita v svoj dom s sedmimi odraščajočimi otroki, prvič se bosta odprla o svojem družinskem življenju, da bomo lahko priča nenehni ljubezni, smehu in drami, ki vladajo v njihovem domu,« so resničnostno oddajo napovedali pri televizijskem programu TLC, na katerega naj bi enkrat naslednje leto prišel šov o družinski dinamiki hollywoodskega zvezdnika.

Vse povezano z družino

Igralec, ki ga prihodnji mesec sicer čaka sojenje za nenamerni umor direktorice fotografije Halyne Hutchins med snemanjem filma Rust pred tremi leti, je že pred časom priznal, da je družina zanj danes na prvem mestu. »Vse je povezano z mojo družino,« je dejal Alec in dodal, da zaradi želje, da čas in energijo posveča njim, nikamor več ne more in ne želi za dlje časa.

Tudi zaradi tega naj bi se s Hilario že lani začela poigravati z idejo o resničnostnem šovu, ki bi ponudil »avtentičen prikaz tega, kakšni so kot družina. Všeč jima je zamisel, da bi dvignila zaveso in pokazala, kaj pomeni imeti tako veliko družino.« Tako je povedal vir, zvezdnik sam pa je dejal, da bi ogromno pomenilo tudi dejstvo, da ga snemanje ne bi ločilo od družine in domačega ognjišča.

8 otrok ima z dvema.

Ne želi si več snemalnih projektov, ki bi ga za več mesecev odtrgali od družine. FOTO: Afp

»V starih časih, še preden sem imel šest in zdaj sedem otrok, sem skočil na letalo in šel v Los Angeles. Spakirati in oditi je bilo enostavno. Zdaj pa potrebujem 12 letalskih vozovnic, ne le za otroke in naju z ženo, temveč tudi za varuške. Toliko sedežev v poslovnem razredu letala sploh ni,« je dejal Alec in še dodal, da so odločitve, ali naj sprejme nov projekt ali ne, že več mesecev odvisne predvsem od družine. »Ne morem kar za pet mesecev v Kanado ali na drug konec sveta. Že obupno močno si želim snemati tu, doma, v New Yorku.«