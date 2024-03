Razkrita plača Lewisa Hamiltona: govori se, da bo dobil še veliko več

Dočakali smo začetek sezone Formule 1. A veliko bolj kot o rezultatih treninga v Bahrajnu se govori o tem, da bo Lewis Hamilton konec leta zapustil Mercedes in začel voziti za Ferrari.

Čeprav ni znano, kolikšno plačo bo imel Lewis Hamilton v Italiji, je za to sezono vse jasno. Na lestvici najbolje plačanih voznikov je drugi za nedotakljivim Maxom Verstappnom, ki mu Red Bull plača 55.000.000 dolarjev. Hamiltonova plača znaša 45.000.000, sledi mu Charles Leclerc​ s 34.000.000.

Lewis Hamilton bo začel voziti za Ferrari. FOTO: Hamad I Mohammed, Reuters

Okoli 20 milijonov

Trojici sledi velika skupina voznikov s plačo okoli 20 milijonov – toliko ima Lando Norris, 18 milijonov dobita George Russell in Fernando Alonso. Checo Perez zasluži 14.000.000, 12.000.000 dolarjev pa gre Carlosu Sainzu. Valtteri Bottas, finski dirkač dobi malce manj, in sicer 10.000.000 dolarjev.

Max Verstappen zasluži največ. FOTO: Hamad I Mohammed, Reuters

Preverjeni Daniel Ricciardo je morda podcenjen s plačo 7.000.000 dolarjev, sledijo mu Esteban Ocon, Pierre Gasly in Oscar Piastri s šestimi milijoni dolarjev, Kevin Magnussen dobi pet milijonov, Alexander Albon in Lance Stroll pa tri milijone. Nico Hülkenberg​ in Zhou Guanyu zaslužita po dva milijona, s po enim milijonom pa sta najmanj plačana Yuki Tsunoda in Logan Sargeant, poroča mondo.rs.

Preberite še: