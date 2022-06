Prinčevo bivšo našli mrtvo

Na njenem domu v španski Marbelli so našli mrtvo nekdanjo ženo katarskega princa Abdelaziza bin Khalifa Al Thanija. Po prvih informacijah lokalne policije je 45-letna Kasia Gallanio umrla zaradi prevelikega odmerka mamil. Našli so jo v domači postelji, potem ko je njena najmlajša hči, ki biva v Parizu, zaskrbljena poklicala policijo v Marbelli in povedala, da mame že nekaj dni ne more priklicati. Na truplu ni bilo znakov nasilja. S 73-letnim princem, stricem aktualnega katarskega emirja, sta šla že pred 15 leti vsak svojo pot, a ločitev je potekala vse prej kot mirno, sodna bitka za skrbništvo nad otroki denimo po vseh teh letih še ni bila končana.

Abdelaziz bin Khalif Al Thani je stric aktualnega katarskega emirja Tamima bin Hamada Al Thanija (na fotografiji). FOTO: Matt Dunham/Reuters

Nekaj dni pred Kasijino smrtjo je sodnik preložil eno od obravnav, saj je 45-letnica zaradi psihičnih težav in ponavljajočih se živčnih zlomov več mesecev preživela v bolnišnici, zato je sodnik želel, da izvedenec najprej opravi oceno o njenem psihičnem stanju, da bi bolje razumel okoliščine in družinsko dinamiko. Kasia je že od začetka zahtevala skrbništvo nad otroki in nekdanjega moža obtožila, da je spolno zlorabljal eno od njunih treh hčera; ta je to ves čas zanikoval in trdil, da je ona tista, ki ni sposobna skrbeti za otroke, češ da je alkoholičarka in psihično nestabilna.

Kasia Gallanio je bivšega obtožila, da je spolno zlorabljal njuno hčer.

Njuni 17-letni dvojčici sta po ločitvi sprva živeli z očetom, pred nekaj leti pa sta se odločili, da se preselita k mami v Španijo, kot je na sodišču dejala Kasia, pa je to princa, čigar premoženje je vredno več milijard, tako razjezilo, da jima je zagrozil, da ju bo razdedinil. Njuna 15-letna hči živi z očetom v Parizu, kamor so ga izgnali leta 1995 po državnem udaru, ki ga je organiziral njegov polbrat Hamad bin Khalifa Al Thani.