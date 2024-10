Priljubljena televizijska voditeljica naznanila lastno smrt

Fiona MacDonald, voditeljica avstralskih televizijskih oddaj »It’s a Knockout« in »Wombat«, je umrla pri 67 letih po diagnozi bolezni motoričnega nevrona (MND)

Gre za neozdravljivo degenerativno bolezen, pri kateri ljudje postopoma izgubijo nadzor nad okončinami ter sposobnost govora, požiranja in dihanja. Zdravila ni, povprečna življenjska doba po diagnozi je 27 mesecev. MacDonald je bila diagnosticirana novembra 2021.

V četrtek je Fionina sestra na njenem Instagram profilu objavila izjavo, ki jo je Fiona pripravila sama, da bi naznanila svojo smrt.

»Zbogom, moji prijatelji. Moja sestra Kylie objavlja to, ker sem zapustila ta svet – upam, da zdaj gledam navzdol iz oblaka. Sinoči se je končalo zelo težko obdobje zadnjih nekaj mesecev. Bilo je zelo mirno, fantje in Kylie so bili z mano, da so se lahko poslovili. Čeprav si nikoli nisem želela umreti, je bila misel na to, da zapustim svoje trpeče telo, olajšanje,« je zapisala.

Preveč je trpela

Svoje zadnje mesece je opisala kot »težke«, podrobno opisala težave s prehranjevanjem po sondi in intoleranco na hrano.

»Počasi sem stradala, postajala vse šibkejša. Razvila sem tudi grozno bolečino v hrbtu, ker moje mišice niso več podpirale mojega telesa,« je zapisala.

Po »tehtnem premisleku« se je odločila, da sprejme paliativno oskrbo.

»Črni humor, ki mi je pomagal v prvih letih te poti, se je spremenil v obup ... Ko imaš življenje tako rad, kot ga imam jaz, potrebuješ veliko poguma, da sprejmeš odločitve, ki vodijo v slovo,« je zapisala in dodala: »Nosim vašo ljubezen in smeh s seboj in upam, da se boste spominjali mojega.«

Topla, nasmejana oseba

MacDonald je bila znana po svojem toplem, igrivem stilu vodenja, ko je vodila otroško oddajo Wombat skupaj z lutko Agro.

Jenny Woodward, ki je z MacDonald delala na tej oddaji, se je spominja kot osebe, »ki je razvedrila prostor, ko je vstopila«, in za ABC povedala: »Imela je navihan smisel za humor in nalezljiv smeh ter vedno pretanjen občutek za zgodbo.«

Jamie Dunn, lutkar, ki je upravljal Agro, je za 4BC povedal: »Težko je dojeti, kako kruto je življenje včasih ... Vse, česar se spominjam pri Fioni, je njen smeh.«

V 80-ih letih je MacDonald vodila »It’s a Knockout«, avstralsko različico priljubljene britanske igre, kjer so se tekmovalci merili v atletskih preizkušnjah. Približno v istem času je njena starejša sestra Jacki MacDonald vodila oddajo »Hey Hey It’s Saturday«.

Po tem je MacDonald zapustila televizijo in se posvetila vinski industriji. V začetku leta 2021 je začela težje govoriti in se spotikati. Še pred koncem leta je bila diagnosticirana z MND.

»To me je močno pretreslo. V družini nimamo zgodovine te bolezni. Diagnoza je bila velik šok. Sprva sem se umaknila. Nisem mogla govoriti z nikomer o tem, da imam to smrtonosno bolezen. Moj svet se je sesul,« je povedala v oddaji, kjer je spregovorila o svoji zgodbi.

Odšla na zadnjo veliko pustolovščino

Ko je razkrila svojo diagnozo, je zbrala 223.000 avstralskih dolarjev za raziskave te bolezni, in s sestro Kylie prepotovala rodno državo na potovanju, ki ga je opisala kot svojo »zadnjo veliko pustolovščino«.

Ko so snemali oddajo, v kateri je razkrila svojo tragično usodo, ni več mogla govoriti in je za komunikacijo uporabljala računalnik.

»To ni bolezen za malodušne. Zdravljenje ne obstaja, ni zdravila ... ta bolezen počasi odvzema moč vsem mišicam, centimeter za centimetrom, dokler ne moreš več hoditi, držati za roko, govoriti, požirati ali dihati,« je povedala. »In potem umreš.«

Preživeli sta jo sestri Kylie in Jacki ter sinova Harry in Rafe.