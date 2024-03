Presenečena kraljica Camilla: Vzeli ste mi 50 let

Po kratkem predahu, ki si ga je vzela, se je kraljica soproga Camilla že vrnila k obveznostim.

Teh ima zaradi bolezni moža kralja Karla III. in okrevanja valižanske princese Catherine več kot običajno.

Pred kratkim je tako v palači Buckingham gostila članice iniciative Ženske sveta (Women of the World), ki so ji podarile posebno darilo: britanska kraljica je dobila svojo barbiko. Spontan odziv obdarovanke je navdušil vse prisotne: »Pomladili ste me za 50 let. Vsi bi morali imeti svojo punčko Barbie,« se je pošalila.

Družba Mattel ji je posebno čast izkazala potem, ko so pred kratkim svojo lutko dobile igralki Viola Davis in Helen Mirren ter pevki Shania Twain in Kylie Minogue.

Lutke v podobi Camille sicer ne bo mogoče kupiti v prodajalnah, podarjena ji je bila kot poseben znak hvaležnosti za predan trud na področju boja za pravice žensk.

Oblečena je v repliko oblačil oblikovalk Fione Clare in Amande Wakeley.

Da je izkazana čast zaslužena, je kraljica pokazala na sprejemu iniciative Ženske sveta, na mednarodni dan žena.

Takrat se je v govoru spomnila na zbrane na shodu leta 1914, ko sta dve sufražetki razbili okna palače s kamenjem. Camilla je dejala, da je kraljica Mary, babica kraljice Elizabete II. in žena kralja Jurija V., ukazala kamenje, vrženo v znak protesta zaradi položaja žensk, shraniti.

»Verjamem, da so ženskam, ki so jih vrgle, predstavljali upanje. Upanje, da v prihodnosti ne bodo žrtve zgodovine in ne družbenih ter ekonomskih sil, ki so usmerjene proti enakosti spolov.

Danes, 110 let kasneje, ste povabljene v palačo Buckingham, ker ve predstavljate upanje za ženske tako v sedanjosti kot v prihodnosti,« je povedala kraljica.

Med povabljenkami so bile tudi dama Helen Mirren, pevka Melanie Brown, baronica Doreen Lawrence in posebna gostja, belgijska kraljica Mathilde, piše The Guardian.