Predsednik si je omislil novi slog: mar posnema Zelenskega?

Z začetkom vojne v Ukrajini je tamkajšnji predsednik Volodimir Zelenski pospravil elegantne obleke in kravate, odtlej se je javnosti redno oglaša le v puloverju in majicah vojaške barve. Njegov ležerni in sproščeni videz, če si za čas vojne seveda lahko sploh dovolimo uporabiti ta dva pridevnika, pa je očitno začel posnemati tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. V tamkajšnjih medijih so se pojavile fotografije iz predsedniške palače, na katerih je videti precej drugače kot po navadi, neobrit, v jopici s kapuco in kavbojkah.

Kot kaže, bi se Macron rad bolj približal ljudem. Fotografije v njegovi pisarni, kjer je zatopljen v delo, je namreč posnela uradna fotografinja njegovega kabineta.

»Je izgubil britvico? Ga navdušuje Volodimir Zelenski? Morda je pozabil, da je njegov videz tak, ker se bori v vojni,« pa se glasi eden od komentarjev na facebooku.