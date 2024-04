Pred veliko obletnico: Kaj se dogaja s predstavo skupine ABBA

Izjemna predstava ABBA Voyage, ki je na ogled v Londonu, je privabila in še privablja na tisoče ljubiteljev te legendarne švedske skupine.

Ti lahko uživajo v izjemnih svetlobnih efektih in nepozabnih uspešnicah, ki jih prepevajo skupaj z avatarji članov zasedbe ali, kot jim pravijo, abbatarji.

Od odprtja leta 2022 je spektakel prejel številne pozitivne kritike in zlasti britanski oboževalci so upali, da bo v Londonu ostal še leta.

Zato niso nič navdušeni nad namigovanji, da se zadeva seli v Las Vegas. V tamkajšnjem lokalnem glasilu Las Vegas Review-Journal so namreč zapisali, da predstava v novi podobi prihaja v mesto greha.

Vir je za revijo povedal, da naj bi bilo podjetje Resorts World iz Združenih držav Amerike kandidat za odkup pravic, vendar posel še ni sklenjen, se pa bo v vsakem primeru začel kot omejeno sodelovanje, ki se bo podaljšalo, če bo projekt uspešen.

Kaj to pomeni za trenutno predstavo?

Kot je za Metro co.uk povedal tiskovni predstavnik Abba Voyage, se pogovarjajo o tem, da bi bila predstava v prihodnosti na različnih lokacijah, vendar bo ostala tudi v Londonu v ABBA Areni, ki je sedaj edino mesto, kjer si jo je mogoče ogledati.

Po prvotnih načrtih naj bi abbatarji Anne-Frid Lyngstad, Bjorna Ulvaeusa, Bennyja Anderssona in Agnethe Fältskog na trenutni lokaciji zabavali vse do leta 2026, saj so bili neverjetno dobro sprejeti in so dokazali, da je skupina bolj priljubljena kot kdaj koli prej, so pa se govorice o selitvi v Las Vegas pojavljale že takrat.

»Dogovori so v zgodnji fazi in potekajo med promotorji predstave ter tremi igralnicami,« je tedaj pisal The Sun. »Sanjsko bi bilo šov seliti v Združene države in v Las Vegasu bi lahko prinesel milijardo dolarjev zaslužka.«

Prihaja pomembna obletnica

Trenutno se sicer večina načrtov vrti okoli letošnje 50. obletnice zmage skupine na Evroviziji s skladbo Waterloo.

Pomembna obletnica bo šestega aprila in praktično nemogoče je, da bi bila obeležena v Las Vegasu, so pa člani nekdanje skupine že zavrnili povabilo, da bi se na odru pojavili v letošnjem finalnem večeru Evrovizije, ki bo sicer v njihovi domovini.

Organizatorji zato upajo, da bodo na oder lahko pripeljali abbatarje, vendar bi bila zadeva tehnično zelo zahtevna, če ne nemogoča, piše The Sun in dodaja, da je druga možnost na oder postaviti pevce, po možnosti iz Švedske, ki bi kar najbolj pristno prepevali uspešnice skupine.

»Časovnica prireditve bo znana v prihajajočih tednih,« je za Daily Mail povedal tiskovni predstavnik tekmovanja za pesem Evrovizije.

Nikoli se ne utrudijo

Načrti skupine in prihodnost predstave so tako zaviti v tančico skrivnosti, je pa res, da je malo neverjetno, da bi za abbatarji za vedno ostali v Londonu, čeprav je Bjorn že izjavil, da bi se lahko predstava z njimi odvijala v neskončnost.

»Ne utrudijo se, na dan lahko naredijo deset predstav, ne letijo z zasebnimi letali, ni se jim treba bati za glas.«

V nastajanje predstave Abba Voyage je bilo vključenih milijarda računalnikov, 160 kamer, 500 luči in zaslon z ločljivostjo 65 miljonov slikovnih pik.

V londonski ABBA areni si jo lahko hkrati ogleda 3000 obiskovalcev.