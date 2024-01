Žalostna zgodba pevke skupine ABBA: za nasmehom veliko bolečine

Agnetha Åse Fältskog, znana tudi pod imenom Agnetha Fältskog, je bila članica kultne švedske skupine ABBA. Bila je visoka, plavolasa, slavna in na prvi pogled prava srečnica.

Zato je novembra 1979 vzbudila nemalo začudenja, ko se je nesrečna in objokana pojavila v avli londonskega hotela.

Malokdo je vedel, da je v istem hotelu, nekaj nadstropji niže, bival tedaj še njen mož Björn Kristian Ulvaeus, s svojo novo ljubeznijo Leno Kallersjö.

Björn in Agnetha sta se poročila leta 1971, tik preden je nastala skupina ABBA, uradno sta se ločila leta 1980, pol leta po ločitvi je pevec zakon sklenil z Leno.

»Tako srečna sva,« je tedaj pred novinarji izjavil Björn in poljubljal Leno, na vprašanje o Agnethi se je spremenil njegov izraz na obrazu in je dejal: »Izselila se je prejšnjega božiča. Zdaj sva samo prijatelja. Ne morem si predstavljati, da sem bil nekoč z njo intimen. Dejansko mislim, da ona bolj uživa samska. Bila sva povsem nekompatibilna. Z mano in Leno ni tako. Midva se popolnoma ujemava.«

Ona je jokala, on je bil z njeno prijateljico

Takratni nastopi Abbe na britanskem stadionu Wembley so bili v okviru turneje po Severni Ameriki in Evrope razprodani, kritiki pa so povedali, da v Agnethi na odru ni bilo pravega življenja. Kasneje je to potrdila tudi sama:

»Moje srce ni bilo pri nastopih. Najbrž je bilo vse skupaj povezano s čustveno stisko. Gledati Björna in se spominjati številnih stvari … težko mi je bilo. Poskušala sem biti profesionalna, peti in plesati, a radost je izginila.«

Priznala je, da ji uspeh Abbe ni prinesel sreče in da so bili vsi upi za prihodnost tedaj usmerjeni v 22-mesečnega sina Christiana in šestletno hčerko Lindo, ki ju ima iz zakona z Björnom.

Zanjo najhujše je bilo dejstvo, da je bila Lena, ki ji je speljala moža, nekoč njena tesna prijateljica.

Čeprav sta pred kamerami igrala srečno ločen par in delovala kot prijatelja, navidezna idila Abbe ni trajala dolgo. Leta 1982 se je razšel še drugi par, Benny Andersson in Anni-Frid Lyngstad, skupina je razpadla, Agnetha je pristala na antidepresivih in se za nekaj časa umaknila iz javnosti.

Rojena za pevko

Agnetha, rojena 5. aprila 1950, je pela že od zgodnje mladosti. Od mladih nog je obiskovala ure klavirja, skladala pesmi in prepevala v lokalni cerkvi. Pri 13 letih je skupaj s še dvema prijateljicama zasnovala skupino The Cambers.

Čeprav so nastopale le na manjših dogodkih, je Agnetha vzljubila oder. Po odhodu iz skupine je sodelovala z vokalno plesno zasedbo pod vodstvom Bernta Enghardta.

Stara 15 let je tedaj delala kot telefonistka v avtomobilski družbi, skupina, s katero je sodelovala, je postajala vse bolj uspešna in morala se je odločiti za nastope ali za službo.

Izbrala je kariero na odru in v enem od intervjujev priznala: »Hotela sem biti slavna in se pojavljati na televiziji.«

S skupino je sodelovala dve leti, leta 1968 pa je izdala samostojni album, za katerega besedila in glasbo je napisala sama.

Med snemanjem glasbene oddaje v Gothenburgu je leta 1969 v TV-studiu spoznala Björna Ulvaeusa, dve leti pozneje sta se poročila in začela glasbeno sodelovati.

Zakon je trajal devet let, njegov konec opeva hit skupine ABBA The Winner Takes It All.

Ločitev

Pesem je napisal on in govori o ljubezenskem razhodu, v katerem ena stran želi ohraniti odnos, druga pa se odloči za pot naprej.

S tem je bivši ženi zadal dvojni udarec: ne samo, da je z njo jasno sporočil, kaj čuti, temveč je vsem priznal, da je zakona resnično konec.

Po razpadu Abbe se je Agnetha osredotočila na samostojno kariero, objavila je album Can't Shake Loose. V letih, ki so sledila, je izdala še več plošč, a se nobena ni mogla kosati z uspehom skupine.

Voljo do življenja in dela je našla v skrbi za otroka, astrologiji, jezdenju, jogi, ni pa imela sreče v ljubezni.

Leta 1990 se je poročila s švedskim kirurgom Tomasom Sonnenfeldtom. Tudi ta zakon ni dolgo trajal, par se je le tri leta pozneje ločil.

Leta 1994 je njena mama storila samomor, naslednje leto ji je umrl še oče, kar je še poslabšalo njeno depresijo.

Leta 1997 se je zazdelo, da se zadeve vendarle obračajo na bolje, tedaj je začela zvezo z Nizozemcem Gertom van der Graafom, ki je pevko oboževal že od otroštva.

Ni šlo

Po dveh letih zveze se je ona odločila razmerje končati, saj ni mogla več prenašati njegovega obsesivno-kompulzivnega, ljubosumnega in nadzorniškega obnašanja.

Spremljal jo je povsod, jo v odnosu dušil, večkrat se je morala po pomoč obrniti na policijo. Na koncu so mu izdali nalog o prepovedi približevanja, leta 2000 so ga s Švedske deportirali nazaj na Nizozemsko.

To ga ni ustavilo, leta 2003 je znova prišel na pevkino posest in se približal njeni hiši. Tedaj je bil spet aretiran in izdana mu je bila prepoved vstopa na Švedsko. Ta se je leta 2005 iztekla in znova je začel maltretirati pevko.

Agnetha je nadaljevala glasbeno pot, leta 2004 izdala album My Colouring Book, njegovo promocijo izza meja pa je s stalnimi grožnjami oviral Gert, zaradi česar je pevka odpovedala mnogo intervjujev.

Strogo poslovni odnos

S prvim možem dolga leta ni govorila, do ponovnega srečanja skupine, ki je po 11. novembru leta 1982 prvič nastopila skupaj v javnosti, in sicer so bili leta 2016 člani gostje britanske oddaje The Late, Late Breakfast Show (v živo iz Stockholma).

Tudi po izdaji novega albuma Voyage leta 2022 odnos med nekdanjima zakoncema ostaja strogo posloven.

Björn se je po 41 letih zakona z Leno februarja 2022 ločil, čustva pa so izginila, piše Stil.kurir.rs.