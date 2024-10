Poslušalci mislijo, da je on Željko Bebek, a v resnici je glasbeniku ime drugače

Legendarni Željko Bebek velja za enega izmed bolj znanih glasbenikov na Balkanu. Marsikdo s tega področja ga pozna. Zanimivo pa je, da je poznan pod imenom, ki v resnici sploh ni njegovo pravo ime. V resnici mu ni ime Željko.

»Pravzaprav sem Želimir, a me nihče ne kliče tako. To piše v dokumentih in ko ljudje to preberejo v dokumentih, rečejo: 'Mislil sem, da si Željko',« je po poročanju spletne strani blic.rs povedal Bebek.

Glasbenik je, kot poroča omenjeni portal, spregovoril tudi o tem, kje je v resnici rojen. Kot je povedal, ni rojen v občini Bugojno, kot je to nekaj časa pisalo na spletni strani Wikipedia, temveč se je rodil v Sarajevu. Pravi, da je imel širšo družino v omenjeni občini in da je bil kot otrok velikokrat tam, a da je v resnici rojen v prestolnici Bosne in Hercegovine.

50 let kariere

Bebeka lahko kdaj vidimo tudi pri nas. Septembra je imel v Križankah pomemben koncert, s katerim so obeležili pol stoletja njegove kariere.