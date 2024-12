Politik z leve udaril nazaj: »Preživljam težko ločitev. Oni pa to izkoriščajo na najgrši možni način«

Pri južnih sosedih močno odmeva ločitev znanega politika. Tako se je predsednik splitske SDP (največje opozicijske stranke) Davor Matijević na družbenih omrežjih razpisal o, kot je navedel, napadih in političnih podtikanjih, kjer se izkorišča njegovo zasebno življenje. Gre za težko ločitev, ki jo prestaja.

Nasilje – nad ženskami, nad šibkejšimi, nad komerkoli – je zame absolutno nesprejemljivo. Vedno sem bil zagovornik strogih sankcij za takšna dejanja in živim v skladu s temi vrednotami. Ta umazana akcija žali, pa ne zaradi mene, ker sem že vajen političnih napadov, tudi neresnic od njih, ampak zaradi zlorabe situacije mojega mladoletnega sina. Medtem ko se jaz ukvarjam z resničnimi problemi našega mesta, moji nasprotniki uporabljajo nizkotne strasti, da odvrnejo pozornost od lastnih političnih in osebnih pregreh.

»Pred dvema letoma sva z mojo skoraj bivšo ženo zaradi besednega prepira prek SMS-sporočil pristala na sodišču, v katerih je vsakemu posebej zagrožena kazen 260 evrov. Ni bilo fizičnega nasilja, nobenih groženj – institucije so jasno potrdile, da ni elementov za kaj več kot prekrškovni postopek, ki še ni zaključen. O podrobnostih tega boja ne govorim javno, ker so osebne narave in njihovo izpostavljanje ne bi koristilo nikomur, razen tistim, ki hočejo senzacijo na račun mene in moje družine.

Zakaj zdaj govorim o tem? Ker že mesece moji politični nasprotniki to situacijo izkoriščajo na najnižji možni način - s širjenjem neresnic, nadlegovanjem novinarjev in pošiljanjem anonimnih elektronskih sporočil z namenom, da me označijo za nasilneža. Tisti, ki so najprej iskali varstvo zasebnosti v situacijah, ki vključujejo kazensko odgovornost in celo fizično nasilje, zdaj brez premisleka napadajo name, mojo družino in, kar je najpomembneje, mojega sina,« je meddrugim zapisal politik.