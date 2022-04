Policisti pozorni: izdaja se za lažno kamboško princeso

Tajske policiste, še posebno tiste v obmejni provinci Surin, so kolegi iz Kambodže pred dnevi opozorili na žensko, za katero sumijo, da bi lahko poskušala prestopiti mejo med državama pod pretvezo, da je kamboška princesa.

Dodali so, da gre za povsem običajno državljanko, ki si z lažno identiteto želi zagotoviti lažji prehod meje, policiste pa pozvali, naj ne nasedajo in naj jo obravnavajo kot vsakega drugega državljana Kambodže z običajnim potnim listom.

Organizirala celo dogodek

Ženska naj bi trdila, da je njeno ime princesa Kosoma Tevi Norodom, kar je močno zmedlo zaposlene na tajski ambasadi v Pnom Penhu, saj v kamboški kraljevi družini osebe s tem imenom ni.

Kamboški kralj Norodom Sihamoni nima sorodnice, ki bi ji bilo ime Kosoma Tevi Norodom. FOTO: Adrees Latif/Reuters

Vse skupaj je še bolj bizarno, ker so kamboški varnostni organi tajskim skupaj s fotografijo osumljenke podali informacijo, da je ženska močno podobna tisti, ki je kot lažna princesa že leta 2017 poskušala prestopiti kamboško-tajsko mejo, a je takrat izbrala drugačno ime. Ko so razkrinkali njeno pravo identiteto, se je izkazalo, da ji je ime Kosomaktevi Pič.

Kot poroča Bangkok Post, naj bi ženska, ki se izdaja za neobstoječo princeso, rada prišla na Tajsko, da bi se v prestolnici udeležila nekega zasebnega dogodka. O tem so novinarje obvestili prijatelji kamboškega princa Sisuvata Kusumanarija Ratana, ki so v Bangkoku opazili več plakatov, s katerimi organizatorji oglašujejo zabave in zasebne dogodke, med njimi gala večerjo, ki naj bi se je udeležila tudi omenjena neobstoječa princesa.

»Kamboška princesa Gosoma Tevi Norodom vabi na dobrodelno zabavo z gala večerjo, kjer boste lahko obedovali v njeni družbi. Dogodek organizira Mednarodno združenje tajskih žensk,« se glasi vabilo, s katerega se smehlja temnolaska, domnevno »princesa« Gosoma.

Lahko bi šlo za isto žensko, ki je kot neka druga princesa že pred petimi leti poskušala priti na Tajsko.

Zakaj se je ženska odločila prečkati mejo z lažno identiteto, ni znano, najverjetneje pa zato, ker so za državljane Kambodže pogoji za vstop na Tajsko precej strogi. Potrebujejo namreč vizum, brez njega lahko k sosedom odpotujejo le dvakrat na leto za 14 dni. Izjema so člani kraljeve družine, državniki in preostali pomembneži. Veliko bolj nenavadno od omenjenega pa je vprašanje, zakaj je ženska izbrala identiteto osebe, ki ne obstaja, in zakaj v njenem imenu organizirajo dogodke.