Poglejte, kako se Harry in Meghan zabavata na obisku v Evropi (FOTO in VIDEO)

Prvič, odkar sta pred dvema letoma zapustila britanski kraljevi dvor in se odrekla kraljevim nazivom, sta se britanski princ Harry in njegova žena Meghan v Evropi pojavila v javnosti. Sta namreč slavnostna gosta na otvoritvi iger Invictus na Nizozemskem.

Še pred sprejemom v Haagu, pa sta se zakonca, ki sta v Evropo pripotovala brez otrok, ustavila pri kraljici Elizabete II., ki bo čez nekaj dni praznovala svoj 96. rojstni dan. Ob obisku kraljice so bili britanski tabloidi kritični do 37-letnega Harryja in njegove 40-letne žene, saj sta prejšnji mesec izpustila spominsko mašo za kraljičinega soproga, princa Filipa, ki je umrl aprila lani, le nekaj tednov pred svojim 100. rojstnim dnem.

Harry, ki je pred leti služil v britanski vojski v Afganistanu, je sicer ustanovitelj iger Invictus, ki so mednarodni športni dogodek, namenjen vojaškim veteranom. Na igrah, ki so bile zaradi pandemije koronavirusa dvakrat prestavljene, bo sodelovalo več kot 500 udeležencev iz 20 držav, končale pa naj bi se 22. aprila.

Harry in Meghan sta se na sprejemu sicer dobro zabavala. V sproščeni opravi sta se družila in klepetala s povabljenci, med drugim sta se udeležila dirke z avtomobilčki, ki so jih vozili najmlajši in se pri tem pošteno nasmejala. Harry je bil zadovoljen, da je dirko končal pred soprogo in jo zaradi tega tudi šaljivo dražil.

Na dirki z avtomobički sta se pošteno zabavala. FOTO: Piroschka Van De Wouw Reuters

Sicer pa je tik pred prinčevim prihodom v Haag je na igre prispela tudi ukrajinska ekipa, ki je požela velik aplavz. Ekipa 19 ljudi iz vojne razdejane Ukrajine je sicer na Nizozemsko prispela brez svoje članice, zdravnice Julije Pajevske, ki naj bi bila trenutno zaprta v obleganem ukrajinskem mestu Mariupol.