Harry na skrivnem obisku pri kraljici, prvič po dveh letih v domovini

Princ Harry in njegova žena Meghan nista bila na Otoku že od marca 2020, ko sta se odrekla svojim plemiškim privilegijem. Kot razkriva The Sun, sta pred kratkim obiskala Harryjevo domovino in se na skrivaj srečala s kraljico in princem Charlesom v gradu Windsor. Obisk je bil kratek, saj se je Harry v Veliki Britaniji oglasil le med potjo na Nizozemsko. Ni se udeležil niti spominske slovesnosti ob obletnici smrti dedka Filipa, je pa takrat obljubil, da bo babico obiskal takoj, ko bo lahko. Mediji ne razkrivajo, ali sta v Harryjevo domovino pripotovala tudi njuna otroka, sin Archie in 11-mesečna Lilibet, ki je kraljica sploh še ni videla.

Prisotnost Harryja in Meghan so potrdili tudi številni obiskovalci palače Windsor, ki so ju opazili med turističnim ogledom v četrtek. Eden izmed njih je povedal: »Nisem mogel verjeti, ko sem ju prepoznal. Pomahali smo jima in pomahala sta nam nazaj. Bila sta zelo sproščena.«