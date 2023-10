Po letu dni vladavine samska: partner zapeljeval sodelavko in jo vabil k skupinskemu seksu

Giorgia Meloni, ki je premierski stolček pri naših zahodnih sosedih zasedla pred letom dni, se je po desetletju razšla s svojim zunajzakonskim partnerjem. Kaplja čez rob so bile nespodobne izjave pet let mlajšega novinarja Andree Giambruna, ki se je med sodelavci hvalisal o svojih skokih čez plot in kolegico celo očitno zapeljeval.

»Tako si pametna ... Kako da se nisva spoznala že prej,« naj bi med drugim pihal na dušo sodelavki in jo nato celo brezsramno povabil k skupinskemu seksu. Pogovor je nastal med snemanjem satirične oddaje v italijanskem medijskem imperiju Mediaset, ki je bil nekoč v lasti razvpitega Silvia Berlusconia, kamere pa so pogovor ujele, ko program ni bil v etru.

Skupaj sta preživela deset let. FOTO: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Že večkrat nezvest

Ustvarjalec priljubljenega šova Striscia la notizia (Novička se priplazi) Antonio Ricci je posnetke sklenil objaviti, Melonijevi pa sporočil, da mu bo nekega dne hvaležna, čeprav jo je njegovo dejanje prizadelo. Kot kaže, je bil novinar dolgoletni partnerici že večkrat nezvest, za kar naj bi vedeli vsi njegovi sodelavci na televiziji.

Premierka ni izgubljala časa, že nekaj ur po objavi nespodobnega pogovora je naznanila, da sta z Andreo, s katerim imata sedemletno hčer Ginevro, sklenila kreniti vsak svojo pot. Nekdanjemu partnerju se je zahvalila za vsa čudovita skupna leta, a priznala, da sta se s težavami spopadala že dolgo, zdaj pa je napočil čas, da sprejmeta odločitev, da je razhod najboljša rešitev.

Melonijeva je sicer kot italijanska premierka prisegla pred letom dni, nasprotniki, ki so takrat trepetali pred njenimi radikalnimi napovedmi, pa so danes pomirjeni in prijetno presenečeni nad zmernim vodenjem države, ki se od evropskih pričakovanj razhaja le v fiskalni in migrantski politiki.