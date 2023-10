Po grozljivi diagnozi spremenil način življenja

Ko je avstralski zvezdnik in ljubljenec deklet lani izvedel grozljivo novico, da ima veliko možnosti, da zboli za alzheimerjevo boleznijo, je 40-letnik močno spremenil način življenja v upanju, da bo tako prelisičil gene. Chris Hemsworth zagotovo ni pričakoval strašne novice, ko je privolil v nastop v dokumentarni seriji, kjer je strokovnjak med drugim analiziral njegov genski zapis. Takrat se je izkazalo, da se v njegovem telesu skriva bomba, ki lahko vsak čas eksplodira, saj nosi gen, povezan z močno povečano možnostjo, da zboli za to hudo boleznijo.

Chris, ki obožuje vse vrste športov in nenehno trenira, tudi zato, ker to od njega zahtevajo vloge mišičnjakov, je po začetnem šoku priznal, da ga je odkritje močno prizadelo.

Vse si hočem vtisniti v spomin, saj ne vem, kako dolgo ga bom sploh še imel.

»Ves čas misliš, da boš živel večno, čeprav to ni mogoče. Kljub temu si težko predstavljamo, da bomo nekega dne ostareli, še težje, da nas ne bo več. Nato pa izveš, kaj je tisto, kar te bo najverjetneje pokopalo in možgani tega preprosto ne dojamejo. Morda gre za samoohranitveni nagon in sprva nočeš verjeti, a počasi realnost prodre v vsako celico tvojega telesa in zaveš se, da tako pač je, da se moraš s tem naučiti živeti,« je dejal zvezdnik, ki se je odločil, da intenzivne vadbe zamenja za aktivnosti, ki bodo blagodejno vplivale na zdravje njegovih možganov.

Precej manj dviguje uteži

Tako denimo precej manj dviguje uteži in se raje posveča meditaciji, razmišljanju, tudi spi več in se redno namaka v ledeni vodi.

»Vedno sem se strogo držal urnikov vadbe, veliko sem se posvečal treniranju mišic. To so od mene pogosto zahtevale vloge, a tudi sam sem si rad postavljal izzive ter preizkušal meje. Zdaj pa se mi zdi, da je veliko pomembnejše, da si vzamem čas zase, za mir, da samo sedim ali ležim nekje ter se umirjam, poskušam izklopiti zunanje dražljaje in biti sam s seboj. Seveda še vedno tudi treniram, a se bolj posvečam kardio in vzdržljivostnim vadbam,« je povedal v pogovoru za revijo o moškem zdravju.

Nitkanje in križanke

Vse omenjeno je Chrisu Hemsworthu priporočil Peter Attia, ki je bil tudi tisti, ki je odkril, da v sebi nosi nesrečni gen, saj lahko redna vadba, ki naj ne bo preveč intenzivna, predvsem pa zadostne količine spanja močno zmanjšajo možnosti, da zboli za alzheimerjevo boleznijo. Attia je igralcu svetoval še redne obiske savne, dosledno ščetkanje in nitkanje zob, manj dela in stresa ter aktivnosti, ki spodbujajo delovanje možganov, denimo reševanje križank in branje.

Z Elso Pataky bosta decembra praznovala 13-letnico poroke. FOTO: Monica Almeida/Reuters

Čeprav je bila diagnoza vse prej kot prijetna, pa zvezdnik pravi, da je vesel, da je zanjo izvedel še pravi čas. Ne le zato, da lahko kaj stori v upanju, da ga bolezen ne doleti, ampak predvsem zato, da se je ustavil in začel uživati v trenutkih.

»Najprej sem pomislil na otroke in kako hitro odraščajo. Vse se tako hitro spreminja in ne veš, kje boš čez eno leto, pet, deset. Če sem še nedolgo nazaj vse to imel za samoumevno, ni več tako. Zdaj več časa preživim z družino, počnemo različne aktivnosti in trudim se, da sem povsem prisoten, s telesom in mislimi. Vse si hočem vtisniti v spomin, saj ne vem, kako dolgo ga bom sploh še imel,« je dejal igralec, ki ima z ženo Elso Pataky tri otroke, enajstletno deklico in devetletna dvojčka.

»Da se nekega dne morda ne bom spomnil svojih otrok, je grozljiva misel in ena tistih reči, s katerimi se nočem sprijazniti, zato bom naredil vse, da se to ne bo zgodilo oziroma se bo zgodilo čim pozneje,« je še dejal.