Po četrt stoletja princeso zamenjal za sodelavko

Potem ko so se prejšnji teden v javnosti pojavile fotografije moža španske princese Cristine, ki se je z roko v roki sprehajal z neznanko, so bili kraljevi primorani Špance obvestiti, kaj se dogaja v zakonu Iñakija Urdangarina in sestre kralja Felipeja. In, kot kaže, fotografije le niso bile tako nedolžne, kot so nekateri domnevali.

Za zdaj je edini še srečno poročeni Juan Carlosov otrok kralj Felipe. FOTO: Sergio Perez/Reuters

Neznana ženska ni le prijateljica kraljevega svaka, temveč očitno nova ljubezen, saj sta zakonca, ki sta bila poročena kar 24 let, sporočila, da se ločujeta. Če je novica marsikoga presenetila, pa v zakonu že nekaj časa ni bilo vse, kot bi moralo biti. Princesa je za novo žensko v moževem življenju menda že vedela in je prejšnji teden objavljene fotografije niso presenetile, tudi njen 21-letni sin Pablo je z izjavo, da se bodo »imeli še naprej enako radi«, dal vedeti, da se nekaj dogaja.

Kralj pobegnil

To je pred dnevi potrdil še Iñaki in ob tem priznal, da se je zapletel v zunajzakonsko razmerje s sodelavko. »Reči se zgodijo in z njimi se bomo spoprijeli najbolje, kot znamo. Celotno zadevo bomo izpeljali skupaj in mirno, tako kot vedno,« je dejal. »Sporazumno sva se odločila, da končava zakonsko življenje. Najina predanost otrokom ostaja nespremenjena. Ker gre za osebno odločitev, prosiva vse okoli naju, da spoštujejo najino zasebnost. Cristina de Borbon in Iñaki Urdangarin,« se je glasila izjava za javnost, ki je razblinila vse dvome.

Tudi zakon princese Elene je razpadel. FOTO: Reuters

Glede na to, da je par v dobrih dveh desetletjih zakona preživel res hude preizkušnje, denimo sojenje zaradi korupcije, med katerim sta bila pod lupo oba, Urdangarin pa je bil na koncu celo obsojen na zaporno kazen, se Španci sprašujejo, ali se je Urdangarin v omenjeno sodelavko zaljubil in se v prihodnje namesto s princeso vidi z njo. Da bi ga Cristina zaradi afere nagnala iz družinske hiše, poznavalci razmer namreč ne verjamejo.

»Ne vemo, kako dolgo se je pripravljalo k temu, saj kraljevi škandale, kar to vsekakor je, radi pometajo pod preprogo, se delajo, da nič ne vidijo in da je vse v najlepšem redu. Morda sta le čakala, da otroci nekoliko odrastejo, zdaj so stari 16, 19, 21 in 22, in veliko bolje razumejo takšne stvari,« je dejal vir blizu kraljevim.

Prišlo je ogromno kraljevih Princesa Cristina in Iñaki Urdangarin sta se poročila 4. oktobra 1997 v Barceloni. Cristino, ki je nosila zelo podobno poročno obleko, kot na svoji poroki Meghan Markle, je do oltarja popeljal oče Juan Carlos, ki je naravnost sijal od sreče in ponosa. Po poroki sta postala vojvodinja in vojvoda Palme de Mallorce, a jima je kralj Felipe plemiška naziva med sojenjem zaradi korupcije odvzel. Po cerkvenem obredu, ki so se ga med drugim udeležili kraljevi s Švedske, iz Grčije, Monaka, Liechtensteina, Irana in Luksemburga, sta se mladoporočenca popeljala po ulicah Barcelone in pozdravila Špance, ki so jima prišli zaželet srečo na skupni poti.

Če bo par ločitev izpeljal do konca, bosta postala šele druga člana španske kraljeve družine v zgodovini, ki sta se odločila za ta korak. Prva sta bila Cristinina sestra princesa Elena in njen mož Jaime de Marichalar, ki sta imela zakona dovolj po 12 letih. Takrat sta se odločila, da bosta nekaj časa preživela vsak zase in poskusila predelati sporazume, a se to ni obneslo in dve leti pozneje sta na sodišče vložila zahtevo za razvezo zakonske zveze. Ta je bila leta 2010 tudi uradno končana.

V zelo verni španski kraljevi družini ločitvam sicer niso naklonjeni, naj v zakonu še tako škripa. Kraljica Sofia je, denimo, vsaj na papirju, še vedno žena nekdanjega kralja Juana Carlosa, čeprav jo je prevaral s stotinami žensk, ena od njegovih nekdanjih ljubic ga zdaj celo toži in mu med drugim očita, da jo je zalezoval in ji grozil.

Poleg tega je Juan Carlos zaradi kriminalistične preiskave, ki jo zaradi sumov korupcije proti njemu vodijo švicarski organi, že lani pobegnil na Bližnji vzhod in Sofio pustil doma. Ta ga v vsem tem času ni obiskala niti ga, kot pravijo viri blizu kraljeve družine, ne namerava.