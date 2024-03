Pevko napadli, ker se je zaljubila: »Prosim, opraviči se nam«

Južnokorejski oboževalci spadajo med najbolj predane, a tudi neizprosne. Ker svojim idolom namenjajo ogromno časa, denarja in predanosti, v zameno pričakujejo enako. Menedžerji in založniške hiše zato zvezdnikom ustvarijo povsem nove podobe, celo življenja, ki se skladajo s pričakovanji oboževalcev. Tako res dobijo na milijone sledilcev na družabnih omrežjih, prodajo ogromno plošč, na njihovih koncertih se gnete ljudi, vse to seveda vsem vpletenim prinaša bogastvo, a nihče ob tem ne pomisli na zasebno življenje teh ustvarjalcev.

Na lastni koži je zdaj to občutila 23-letna Karina s pravim imenom Yu Ji-min, vodja dekliške K-pop skupine Aespa. Ker je storila nezaslišano – se zaljubila, novica o tem, da ima fanta, pa je nekako pricurljala v javnost –, je bila deležna neverjetnega gneva oboževalcev in celo groženj.

Povsem se zavedam, kako razočarani so moji oboževalci, ki so me podpirali.

»Zakaj si izdala oboževalce? Prosim, opraviči se nam. V nasprotnem primeru se vaši albumi ne bodo več prodajali tako dobro, kot se, in na vaših koncertih bodo sedeži ostali prazni,« se je glasilo sporočilo, ki ga je nekdo postavil pred sedež agencije, ki zastopa skupino Aespa.

Karina (levo) se je javno opravičila. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

»Ti ni dovolj ljubezen, ki ti jo izkazujemo oboževalci? Zakaj si nas izdala? Zavozila si svojo kariero, upam, da si zdaj zadovoljna,« pa se je glasilo sporočilo, ki ga je obupani oboževalec objavil na družabnem omrežju.

Karini tako ni preostalo drugega, kot da to tudi stori. »Povsem se zavedam, kako razočarani so moji oboževalci, ki so me podpirali. Rada bi se jim oddolžila, ker sem jih prizadela. Vedno sem bila iskrena z vami in vsak od vas mi pomeni res veliko. Opravičujem se vsem, ki ste me podpirali, in obljubljam, da bom v prihodnje ravnala bolj zrelo in se trudila, da nikogar več ne bom prizadela,« se je med drugim glasilo pismo, ki ga je Karina napisala ročno ter objavila na družabnem omrežju, na katerem ji sledi neverjetnih 12,7 milijona oboževalcev z vsega sveta. O tem, ali še ima fanta, ni niti črhnila.